莫鎮賢《唱好女神》演唱會 文佩玲歸隊綵排 封李樂詩做舞后 (15:50)

實力派歌手莫鎮賢相隔3年再度登場，舉行「莫鎮賢《唱好女神》演唱會2024」，邀來何婉盈、文佩玲、李樂詩及「中一生」李泇霖同台獻唱。莫鎮賢今天（1日）與她們綵排，早前未有出席記者招待會的文佩玲已歸隊排練，5位實力唱將齊宣傳演唱會。

演唱會將於12月4日假香港大會堂音樂廳舉行，莫鎮賢期待藉演唱會傳承經典音樂，讓新舊樂迷重溫往昔樂壇金曲。活動上，莫鎮賢分別與何婉盈合唱《再見亦是朋友》、文佩玲合唱《愛全為你》、李樂詩合唱《In love with you》及李泇霖合唱《一人有一個夢想》，盡顯歌唱實力。

莫鎮賢透露心情既興奮又緊張：「3年冇開騷點都有啲緊張，台燈聲、服裝、歌單，每樣嘢我都親力親為，除咗演唱會仲要兼顧其他工作，呢排都好繁忙。不過忙得嚟又好興奮，今次可以同4位女神一齊唱，我哋要揀啲經典歌唱，真係唔易揀，首首都咁好聽。我哋特登安排跳舞部分，早兩日先練完舞，個個都跳得好好，希望大家睇得開心。」

早前因不在香港未有現身記者招待會的文佩玲，笑言錯過了大日子：「上次有事在身，趕唔切返嚟，我事後睇番啲相，好開心呀。我同莫鎮賢識咗好耐，今次佢搵埋我唱，玩得好開心，有咩事大家都有商有量，合作得好舒服。」

何婉盈最期待跳舞部分，笑言是次是她們激罕舞蹈演出，她負責安排女神裝：「我哋今次要跳老舞，特登夾晒相同顏色嘅歌衫，到時要做女團跳唱畀大家睇！」問到4位女神當中誰最跳得，莫鎮賢封李樂詩做舞后：「佢平時都好鍾意跳舞，又跳得好睇，到時大家要留意。」李樂詩謙稱大家都跳得好，她說：「我鍾意跳舞，同埋有學跳拉丁舞，排舞師都好照顧我哋，啲舞步唔難又好有活力。」

身為後輩的李泇霖表示：「莫老師教咗我好多唱歌技巧，位位女神都咁有氣質，雖然佢哋都係前輩，但真係好nice，喺佢哋身上學到好多嘢，大家好似一個團隊咁。」她又感激莫鎮賢提攜自己，讓她有機會參與《唱好女神》。莫鎮賢透露明年2、3、4月已有其他演出：「我計劃明年製作慈善大碟，到時邀請唔同嘅歌手，同埋我嘅學生一齊錄，然後將收益捐去幫助有需要嘅人，喺呢個年紀我可以做到嘅事。」

（即時娛樂）