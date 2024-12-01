周吉佩開騷哽咽憶亡父 自爆拍拖5次：𠵱家初戀係我個女 (16:06)

周吉佩（吉吉）《第三人生演唱會》昨晚（11月30日）假旺角麥花臣場館舉行，獲「中一生」及「中二生」包括龍婷、羅啟豪和譚輝智﹑以及冼靖峰、吳業坤、馮盈盈和樂易玲等捧場。

一身紅色閃片西裝的吉吉，自彈自唱《活著VIVA》和《我是憤怒》，為個唱揭開序幕，接着Solo打油桶鼓，再唱出幾首歌後，脫到外套露手臂，台下觀眾大嗌除衫，他說：「仲除驚冇人睇，操得好辛苦，露手臂算有交代。」

他出道16年終於可以舉行自己演唱會，感謝大家不離不棄，他解釋「第三人生」意義是代表圓內心的夢：「夾band是我種子，寫歌是我養分，之前唱的《生活道》是我在sp'ACE時期寫的歌，千祈唔好時限到，人都老仍帶問號，有夢想就努力去追，這句是我阿爸教的。」

吉吉指一直努力去撐，在夢想和現實之間角力，但無論多努力做音樂都去不到目標，還有人跟他講「撐嚟做乜」，幸好遇上《中年好聲音》，讓他覺得一直以來的堅持也是值得，還有機會唱人生第一首劇集歌，然後唱出《梁山伯的華爾茲》。

吉吉的外父期間送上利市，十分搞笑；吉吉唱出《第二次初戀》時，自爆太太不是其初戀，他共拍拖5次，不過與太太拍拖時，都有初戀感覺，但現在已經沒有此感覺：「𠵱家初戀係我個女。」

吉吉之後唱出兩首歌《你是我唯一的》和《留給這世上我最愛的人》送給生命中最重要人太太和爸爸，說：「多謝太太喺我人生中最落魂時出現扶起我，佢話自己有3個小朋友，其中一個係我，多謝佢養到我肥肥白白。」說到已離世爸爸，吉吉哽咽說：「雖然佢離開我已20年，但知道佢仍喺我身邊守護我，喺佢身上學識幾大問題，都要笑住面對，希望爸爸今日睇到，你個仔冇令你失望。」

（即時娛樂）