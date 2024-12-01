「仔仔」Fan Meeting取消 非受政治因素影響 王賢誌稱損失約6位數 (19:08)

王賢誌聯同其中3位「仔仔」Ivan、Juzco和Yiboh，為HIV免費測試流動車做宣傳，同時向大眾宣揚正確性知識和性觀念。（林蘊兒攝）

今天（1日）是「世界愛滋病日2024」，王賢誌（Vinci）聯同ViuTV節目《Boyscation Too》其中3位「仔仔」Ivan、Juzco和Yiboh，為HIV免費測試流動車做宣傳，同時向大眾宣揚正確性知識和性觀念。

原定12月19及20日舉辦的《We Are Boyscation Fan Meeting 2024》，日前主辦單位突然宣布因多重因素而取消，王賢誌為免引外界猜測，他主動澄清：「取消並非受政治因素影響，是因為當日撞正幾個不同活動，其中包括ViuTV主辦的大型演唱會，在收取粉絲意見後才決定延期。

我都想仔仔有更多時間做充足準備才見人，今次活動要集齊兩輯人馬，單是安排時間綵排已有困難，不會倉促夾硬做。見面會打算延至明年再度期舉行，已購門票的觀眾可獲全數退款。」Vinci對取消感少許失望，估計白白損失約6位數字。

他表示節目播完，部分仔仔已接到新工作，例如參與拍綜藝節目，詳情稍後公布，又強調他們的爭拗已過去，現在沒有不和，因為合作沒有問題。

雷深如（J.Arie）以正面態度宣揚正確性知識，認為應從小灌輸，亦希望社會減少歧視少眾。她自爆經常提醒身邊有性經驗的女性朋友，每年應做女性身體檢查，幾年前她本人已開始接受預防的HPV注射。她不認同將性經常掛在口邊是不當，即使面對男士也會照討論不避忌。J.Arie承認有穩定的心儀對象，雙方正在了解中，笑言打羽毛球有助互相了解。

J.Arie定於明年2月中，首次在麥花臣場館開騷，坦言是自己告別演唱會。為了有最好演出，不懂跳舞的她最近已開始排舞練歌，並打算開騷當日推出全新專輯。

（即時娛樂）