鄭丹瑞拍戲中暑暈倒 Amy因周星馳一句話 幾乎見死不救 (19:22)

旦哥憶述中暑暈倒當日在狗舍露天空地，拍攝一場他與Amy打掃的戲分。（大會提供）

旦哥被爆料拍攝期間中暑暈倒地上，Amy與導演誤以為他即興加戲，事後旦哥笑言指摘他們見死不救！（大會提供）

鄭丹瑞（旦哥）、盧慧敏（Amy）與廖子妤（Fish）合作新片《得寵先生》上映，近日四出謝票宣傳，旦哥被爆料拍攝期間中暑暈倒地上，Amy與導演誤以為他即興加戲，事後旦哥笑言指摘他們見死不救！

旦哥說：「我中暑嗰日，我睇到人性嘅冷暖，尤其係Amy Lo，得我哋2個做戲之嘛，我中暑暈低，『嘭』聲瞓咗喺地，佢只係望住我。」Fish好奇地問：「係咪以為你做緊戲啊？」旦哥說：「所有人都以為我仲做緊戲，因為之後導演同我講，佢當時心諗『做得幾好喎...點解仲唔起身？』」Amy說：「係呀，事後我哋全部嚇到黐線！」

旦哥憶述中暑暈倒當日在狗舍露天空地，拍攝一場他與Amy打掃的戲分，他說：「當時中午1點幾，又唔放飯，電影就係咁，導演又唔肯放飯，30幾度，好曬，嗰場戲我洗緊狗屎，突然眼前一黑，我就『嘭』一聲瞓低。後來有工作員話我知，當時我同一個石級只差少少，如果一撞落去就『係咁先』！」Fish問：「當時timing好好，精妙到以為係戲，用唔用到？」旦哥可惜地說：「用唔到，唔啱劇情。」他笑言怪責當時同場的Amy：「你係目擊證人，而你選擇不顧而去！」

Amy解釋：「我當時真係以為佢扮暈。（你唔會諗劇本冇呢場戲？）佢成日即興，我當時心諗『都幾誇張喎』，無『榻榻米』（墊褥）㗎喎，因為當時旦哥坐喺一張普通櫈上，跌落地，普通人都係好大件事，嗰日佢仲包住條腰，有腰痛。當時一部攝影機拍住我，另一部拍住佢。佢跌倒之後，我心諗：『死啦，導演未嗌cut喎，我繼續演自己嗰部分。』因為我諗起周星馳嗰句『導演未嗌cut都要繼續演』！」

旦哥說：「周星馳影響你咁緊要？人命你都唔理，周星馳唔係教你見死不救喎！」Amy稱導演嗌cut後，旦哥仍然無反應，大家就知出事了！

有驚無險，旦哥回復清醒後笑說：「當時導演走埋嚟關懷備至問候我，然後畀咗兩個選擇我，一係繼續拍，一係休息一陣繼續拍，然後我會諗，如果我係導演我會點呢？我都係會叫演員繼續拍，因為時間好緊迫。」

他笑言後悔：「我應該做番一個演員，堅持要返屋企。」他還反過來安慰導演。又說：「佢哋搵咗間房，有冷氣嘅，畀我休息、瞓吓，但佢哋不停入嚟問我『得未』。作為監製、演員，又做過導演，我好理解，真係唔係幾好意思瞓咁耐，結果嗰日我真係拍晒。唔好以為電影世界好殘忍，其實經常都發生！」

Amy透露其他工作人員亦有苦自己知，旦哥強調大家都好有責任心，一句「無事無事」繼續工作。他說：「香港拍電影就係咁，時間又少、成本有限！」Fish說：「希望大家支持香港電影，等大家成本高啲，令到中暑嘅人得到妥善嘅照顧！」旦哥大叫「講得好」！

（即時娛樂）