歌手藍奕邦原定明年1月3日至5日,於西九文化區自由空間大盒舉行出道20周年音樂會。主辦方昭映製作上月27日收到西九文化區書面通知,取消音樂會場地預訂。已購票觀眾可參閱電郵得知退款詳情。

昨天(1日)藍奕邦在社交平台貼出黑白照,並就事件開腔:「You can stop a show but you cannot stop me.我會如常繼續創作,繼續唱歌,繼續表演。

想對所有買了門票的歌迷說,為你們帶來不便真的抱歉,尤其是我知道有很多是特意從外地來港看演出的朋友。還有,多謝團隊的體諒及支持,多謝所有表示過關心的朋友。You have all been the sweetest.深呼吸,當復仇。先讓我沉澱一下,休息幾天,然後繼續。不要擔心。」

