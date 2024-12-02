中年3｜5燈唱將大熱倒灶 潘紹麟揀錯歌遭肥媽狠批 韓依納一燈收場 (14:50)

《中年好聲音3》昨晚（1日）播出一集，舉行香港賽區、新馬區及大灣區60強PK之戰第二回。今集17位選手中，只有英國唱將Dan James勇奪5燈直接晉級，之前4位「5燈選手」表現全線跌watt，潘紹麟和森林只得2燈；「4燈選手」梁楚琪和韓依納，更齊齊只得1燈，成績欠理想。

本集歌單對戰如下：劉曉昆《我等到花兒也謝了》VS姬麗婷《守望麥田》、潘紹麟《上海灘》VS宗倩如《值得》、高菲《等》VS查俊《你是我的眼》、Dan James《It's My Life》、森林《加價熱潮》VS尤詩郡《愛情》、侯靜伊《霧之戀》VS劉建偉《Greatest Love Of All》、梁楚琪《閉目入神》、韓依納《一切也願意》、劉傳民《只因你傷心》VS陳以苹《至少還有你》、林立峰《有個人》VS鍾凱瑩《他不愛我》。

曾參加不少大型音樂比賽節目的潘紹麟，上輪「大灣區新馬PK戰」搣甩囂張態度，獻唱《愛在記憶中找你》獲評審大讚，今回卻因揀錯歌而遭淘汰。

獻唱《上海灘》的潘紹麟，以頸巾和紳士帽上陣，80年代造型入型入格，可惜一開口令評審肥媽大跌眼鏡：「你一開聲我想死！以你唱功冇理由係咁，咩事要揀呢隻歌呢？」肥媽指原唱葉麗儀演繹的是機關槍版本，而潘紹麟則是無水又無力的水槍，最終幾乎全部選手要向潘紹麟battle，宗倩如憑《值得》將潘紹麟淘汰。

被指與新加坡歌手陳潔儀撞聲的新馬區4燈唱將韓依納，上台時坦認從小因長相不好看被親戚冷待，她說：「我出世時，二叔話：『阿嫂（韓依納母親），乜你生個咁嘅樣出嚟？我啲姑姐會偷偷帶哥哥出去玩唔帶我。我記得我老師講過，一杯茶都唔係個個鍾意飲，又點expect個個都鍾意你呢？我希望今次嚟香港，可以一步一腳印咁行，等人哋慢慢接受我。」

自認未拍過拖的韓依納，笑言為體驗被分手感覺，所以選唱《一切也願意》作賽，但肥媽點評時認為她應揀葉蒨文或甄妮較成熟歌手的歌曲，最終韓依納慘得一燈收場。

（即時娛樂）