鍾嘉欣佛山個唱座無虛席 獲父母撐場 爆孻女聲靚 後繼有人 (17:05)

一連三場「Remember記得・鍾嘉欣演唱會」佛山站，昨晚假嶺南明珠體育館圓滿落幕，鍾嘉欣（Linda）繼早前在廣州開騷後，相隔3個月再舉行個唱，3場均座無虛席，Linda更獲父母及女兒Anika由溫哥華到佛山捧場，難怪Linda指佛山站演唱會，對她來說別具意義。

佛山站跟之前廣州站一樣，Linda以《一顆不變的心》為演唱會揭開序幕，不過個唱流程、舞台設計、服裝及燈光效果卻截然不同，她說：「有咗上次經驗，今次心態有啲唔同，亦變得輕鬆咗，今次重點反而係點樣令演唱會進步，睇番之前嘅片段、觀眾嘅反應，從而去調節，希望每場演出都畀到觀眾新鮮感，令觀眾覺得值得嚟睇，亦因為每場變化，令自己有一份刺激感。」

Linda指佛山站演出除保留「扔花球」，還加插「民選」歌曲環節，Linda表示：「扔花球環節，我同樣會親手寫上特別Message放喺花球，但今次我最難忘係民選歌曲環節，事先畀網民揀選喜歡歌曲，然後我再去唱；仲有一個環節，係觀眾一齊唱《月亮代表我的心》，令我好感動，因為我𠵱家住得比較遠，但仍然可以心連心，保持呢種關係好難得，當望見月亮時，不論身在何地，仍然好似連繫住，而呢首歌亦係劇集《護花危情》一首好重要嘅歌，好代表到我嘅愛。」

猶記得廣州站個唱，一班好姊妹及好友到場，令Linda大感驚訝，而今次佛山站亦有「重量級」觀眾撐場，Linda說：「係我好重要嘅人嚟睇我演唱會，佢哋係我阿爸阿媽同埋細女，我入行咁耐，阿爸阿媽好少機會睇我演出，阿爸直頭未睇過，好開心佢哋可以睇到，親身見證個女努力嘅表現。因為我大女同個仔要返學，所以淨係細女嚟，佢都係第一次睇我演出，佢嘅反應好興奮，雖然戴住耳塞，但都睇到又跳又唱。」

Linda續說獻唱《做你的晨曦》時，被觀眾席上的媽媽感動到喊，她表示：「呢首歌係講我對女兒嘅愛，因為今次媽媽在場，唱呢首歌時憶起好多媽媽湊我回憶，令我忍唔住喊，冇諗過自己會喊，好感動，每次望到觀眾席上嘅爸爸媽媽同個女，我都要避開視線。」

提到Anika，Linda表示3名子女當中，她覺得Anika最有機會繼承其表演的「衣鉢」：「佢雖然只有2歲，但性格外向，把聲好大聲又清脆，唱歌應該幾好聽，而且佢一聽到音樂及拍子聲就會跳舞，好有節拍感。」

個唱後，Linda透露一家五口來港過聖誕節，心情興奮，她說：「老公疫情後都返過香港，佢好期待，因為佢有好多親戚喺香港，3個小朋友都嚟過香港，佢哋好鍾意香港，會學到好多廣東話，我都想帶佢哋返嚟多啲。」

（即時娛樂）