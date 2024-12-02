廖子妤新戲演宅女自嘲轉數慢 梁雍婷短髮Look嗌爽 鄧月平素顏演媽媽 (20:06)

由《樹大招風》和《神探大戰》兩屆金像編劇麥天樞執導兼執筆、廖子妤（Fish）、白只、梁雍婷、鄧月平、麥沛東、伍詠詩和謝咏欣等演出的電影《一個部門的誕生》，今天（2日）舉行開鏡拜神儀式，Fish和梁雍婷為該片，分別將頭髮染藍和短髮Look，前者還要漂眉，而演媽媽的鄧月平亦需不施脂粉，還畫滿雀斑。

Fish表示在戲中演宅女，造型要有漫畫人物感覺。她大讚今次組合含金量高，大家合作得很開心，她自嘲轉數慢，當白只和導演傾劇本時，她便在旁偷師嘢。在戲中演客戶服務中員的白只，劇透與Fish等人被困在客戶服務中心，之後演變成綁架事件，飾演女警的梁雍婷帶隊營救，他沒有動作鏡頭。

一頭清爽頭髮現身梁雍婷，眼前一亮，她表示自從1歲後就沒試過短髮，她說：「超爽、超開心，現在洗頭10秒就完成，但男友笑攬住我時，像攬住個男仔，感覺像跟個男仔拍拖。（剪短頭髮有否不捨？）初時以為會不捨得，但到剪那刻，一點不捨也沒有，因角色很適合這頭短髮，而且我30年都是長髮，轉變也是好事。」她在戲中要揸槍，還要扮有型，所以練習了無數次。

初嘗媽媽角色的鄧月平讚導演看到她喜歡照顧人的一面：「我是媽咪格，平時喜歡照顧朋友，看我的外表未必聯想到。」她又謂不介意素顏示人：「為人母親甚艱難，沒時間打理自己，我反而問導演，頭髮還需要更乾旱一點嗎？」

（即時娛樂）