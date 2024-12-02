余迪偉相隔6年再開個人騷 對加場受寵若驚 獲卓韻芝王菀之力撐 (20:38)

余迪偉個人劇場騷《Fabulous Me》，將於明年1月10及11日舉行，早前門票公開發售，火速售罄，現宣布加開1月8和9日兩場，門票今午（2日）1點發售。

入行多年的余迪偉，繼2018年個人騷《一支弓》後，相隔6年，將於明年1月再開個人劇場騷《Fabulous Me》。今次演出，他以獨腳戲形式，圍繞他與家人及朋友的經歷為基礎，並由李強（Patrick）構思，講述一個自小被人叫「乸型」的怕醜仔，如何克服世俗偏見及內心的掙扎，漸漸成為無所畏懼的人。在成長過程中，由懷疑自己到勇敢接受自己，一場自我發現及自我強大的旅程，令他成為自信而獨特的人，走向精彩人生。

對於今次再加場，余迪偉受寵若驚，他表示今次演出，可說是正給予正在尋找自己的年輕人，分享他曾面對的挑戰，從而找到屬於自己的力量。他認為今次演出不只是娛樂大家，還有探討「傳承」這個議題，通過幽默、真摰和精彩的表演，他希望觀眾笑過、喊過之後，帶住希望同愛離開劇場。

今次開騷，余迪偉獲不少好友支持，其中包括卓韻芝、王菀之、及《三叔公園》的好拍檔灘叔（鄒凱光）、阿Bu（姚家豪）為他打氣。卓韻芝形容余迪偉是個經常填滿活動的人，王菀之則表示︰「余迪偉is Fabulous（他太棒了），佢完全唔介意自己得到啲乜嘢，佢最在意係別人嘅感受。」

（即時娛樂）