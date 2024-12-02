台慶頒獎禮提名︱張曦雯三劇入圍望集中票數 陳自瑤升呢宮女鬥娘娘爆喊 (22:08)

陳豪希望跟譚俊彥以雙視帝奪獎，兩人也是憑《企業強人》提名， 要是獲獎劇集有機會再拍系列。（劉永銳攝）

《萬千星輝頒獎典禮2024》將於2025年1月19日在澳門上葡京綜合度假村舉行。今日公布提名名單，陳豪、譚俊彥、胡定欣、張曦雯、陳自瑤、姜大衛、龔嘉欣、朱晨麗、鄭則士等出席。陳豪去年憑《破毒強人》奪得個人第二個視帝獎座，問他今年是否有信心冧莊三奪「最佳男主角」獎？他笑言去年的獎還未揸暖就要交出，不過自己很易滿足，今年同樣競爭激烈，能否冧莊是未知之數。他說：「 除了有羅子溢，蕭正楠也人逢喜事，若果今年出雙視帝，我希望跟譚俊彥瓜分，因為大家都是《企業強人》提名，攞獎就有機會再拍系列。」

譚俊彥笑言今年多線發展，成功以大包圍入圍男主角、男主持及歌曲獎。他說：「 有歌曲提名終於獲認同，之前女兒聽到我唱高音睇低我。」兩人都力撐同劇兩位女拍檔張曦雯與龔嘉欣有條件爭視后。

胡定欣共獲4個提名，包括女主角、女主持及歌曲獎，而張曦雯則有三劇提名女主角，與楊茜堯有得鬥。張曦雯稱三劇入圍是大豐收，說：「好開心，代表觀眾見到我不同的面貌，是一種成長，但會請粉絲集中投票，希望增加勝算，我對《企業強人》的角色最滿意和有信心。」定欣有多項提名感驚喜，覺得歌曲獎提名有趕上「 尾班車」感覺，希望自己在歌唱和演戲發展再進一步。提到與楊茜堯爭獎，她說：「今年好好玩，競爭好激烈，每個人都遇到有發揮角色，自己演『七爺』都很大挑戰。」定欣分享提名感受為何感觸強忍淚水？她說：「我被現場氛圍感動，見到很多同場演員很努力，又想起自己很多經歷，所以我會投自己一票。（向圈外男友與其朋友拉票？）他點可以不投？哈哈，但事業靠自己努力。」若然攞視后獎，會不會宣布結婚慶祝？定欣和張曦雯都笑言不心急人生大事。

陳自瑤憑《婚後事》角逐視后，她在台上分享感受時激動爆喊，她說：「 早幾日才領取20年長期服務獎，然後今日再有女主角提名意義重大，因為不知道有沒有下次機會。我對爭獎不會完全沒信心，但坦白講，對手太勁，早年拍《宮心計》時，楊茜堯演娘娘，入行不久的我才演宮女，今年『宮女鬥娘娘』呀！」會否叫老公王浩信和女兒投自己一票，她說：「屋企人自己醒目！」

（即時娛樂）