傅嘉莉提名女配角打輸數 阮浩棕跟姜大衛爭男配角欠信心 (22:34)

傅嘉莉（Kelly）與阮浩棕同獲提名「最佳男、女配角」和「飛耀進步男、女藝員」，兩人在台上分享感受時表現感觸，Kelly喊了出來，阮浩棕則講到哽咽。Kelly首次憑《神耆小子》、《反黑英雄》有兩劇提名女配角，兼且再度入圍「飛躍進步女藝員」，感到非常開心。她說：「去年我冇機會上台講的說話， 今次講了出來。」問她去年以大熱姿態失獎是否失望？她表示去年「飛耀」與「女配」入五強，在熒幕上見到自己，媽媽知她有出席頒獎禮，已經好開心，沒有失望。她又說：「今年競爭很大，很多女同事表現好，所以我只抱平常心，入圍已代表公司給我認定，見到我有進步，希望繼續有劇拍是最大得著。（兩劇提名女配分薄票數？）會嗎？那我更加沒機會喇，本身以為兩部劇增加機會。」她指飛躍女的候選者中睇好關嘉敏，對方在扮嘢比賽很出眾，自己也會投她一票。

阮浩棕憑劇《異空感應》獲提名男配，覺得機會難得，腦海立即浮現拍攝的艱辛畫面，說：「 因為角色反差大，拍攝期間經常崩潰、嚎哭，回家上牀休息也會打震，難以抽離角色，雖然經歷好痛苦，但也很享受。」 不過他承認攞獎信心一般，兩個界別獎項對手很強：「男配角獎方面，《企業強人》姜大衛和《巾幗梟雄之懸崖》蕭正楠都演得很好。飛躍男提名， 我都很喜歡其他對手，包括有林景程、冼靖峰、吳子冲、林正峰，好難爭，我只抱平常心，但一樣會為自己拉票， 總之贏獎與否不會影響工作。」

（即時娛樂）