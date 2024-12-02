新城勁爆頒獎禮7大獎項公開投票 陳柏宇林家謙最多歌入圍 (22:43)

《新城勁爆頒獎禮 2024》將於12月28日在會展舉行，今天下午5時起，7個獎項的候選名單正式開放給公眾投票，其中最矚目的「勁爆男/女歌手」候選名單各超過70位歌手，獎項競爭激烈。

7個公開網上投票獎項分別為「勁爆男歌手」、「勁爆女歌手」、「勁爆樂隊/組合」、「新城勁爆男新人」、「新城勁爆女新人」、「新城勁爆新樂隊/組合」及「勁爆歌曲」，各獎項候選名單，其中「勁爆歌曲」有218作品、「勁爆男/女歌手」分別有71位和73位、「勁爆男/女新人」有11位和12位，至於「勁爆樂隊/組合」則有26個單位，「勁爆新樂隊/組合」則有11個單位入圍。「勁爆男歌手」方面，張敬軒和勁敵林家謙雙雙入圍，力撼馮允謙、林奕匡及MIRROR 4位成員姜濤、江𤒹生、陳卓賢及柳應廷；「勁爆女歌手」則以Gin Lee（李幸倪）、江海迦（AGA）跟泳兒有得鬥。最近有傳「復出」在望的炎明熹（Gigi）也參與競逐女歌手獎。

至於在218首「勁爆歌曲」，陳柏宇個人包辦5首歌、林家謙有4首半歌、陳卓賢有4首、MC張天賦都有3首半，而梁釗鋒和陳健安則有3首歌。今次頒獎禮的評分比例為公眾投票佔40%、音統會 Tier 1 (全台節目主持)+ Tier 2 (資深音樂節目主持)佔20%； Tier 3(主要成員) 佔30%；管理層佔10%。

（即時娛樂）