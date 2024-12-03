梁詠琪完成side track音樂會稱人生解鎖 憶舊人舊事舊片段 (13:02)

來到Side Track音樂會最後一場，Gigi特別派福利，額外唱出《哭了》和自己作曲的《同班同學》。（大會提供）

一連五場在演藝劇院舉行的《梁詠琪 時間遇上我們～專屬的特別》Side Track音樂會，前晚（1日）圓滿結束。

對於完成首個在香港舉行的全廣東歌Side Track音樂會，Gigi以「人生解鎖」來形容，她說：「因為未試過搞一個小型、主力唱side track歌嘅音樂會，今次的歌單特別有感覺，例如我揀嘅成長三步曲，《好不好》、《因果》、《等人》，這些歌很出色，我不時都會攞番出嚟聽，有好多回憶喺裡面，揀歌方面自己就好滿足，當然歌迷依然有海量嘅要求，真係唱唔晒呀。」

提到最難忘的晝面，Gigi坦言是在第4場和第5場，因為太投入舞台表演而感動哽咽，很多感覺湧上心頭。「例如今晚（第5場）唱《好不好》，我只是好投入去唱，但突然間，唱到某句歌詞，點知好想喊，要即刻撳住自己，唔好太過激動，因為會影響唱歌。仲有第4場唱《迴旋木馬的終端》，因為見到有台下歌迷流淚，我又忍唔住，你知我一見到人喊就會被感染，而且呢啲歌陪住我好耐，亦都陪住佢哋，呢幾晚我哋製造咗回憶嘅畫面，用『感動』都形容唔到，係大家陪我經歷呢個過程嗰種滿足感同開心。」

今次音樂會以「回憶」為主軸，將戲劇元素加入舞台，她邀請同公司的師弟Henry陳獻略，在台上演搬屋的獨腳戲，在執拾家裏物件時，回想起了一幕幕舊人舊事舊片段。她說：「我同Henry一齊喺舞台製造平衡時空，雖然冇交匯過，卻反而製造一種『觸不到的距離』的美，我覺得Henry做得好好，又要彈結他又要做戲，我見到佢有段戲眼濕濕。」

在旁的Henry說：「首先要多謝Gigi嘅信任，同埋我好鍾意個故事，我搬屋嘅時候，思緒都會好複雜，好容易代入到情景裏面，其實綵排嘅時候，一聽到《春逝》我已經喊咗出嚟，同埋每晚我感覺都好唔同，情緒會有唔同起伏，每晚嘅演繹方式都有唔同。」

提到回憶，每晚Gigi都會在台上分享不同的昔日珍藏，在首場她拿出19歲初入行時為日本雜誌《少年JUMP》拍攝的封面，20歲時到非洲拍攝的寫真集《赤道の燃燒》、留了一把長髮的手表廣告、第一套參與的電影《流氓醫生》LD影碟、1996年首張個人廣東碟簽唱會報紙全版廣告，這全都是Gigi與歌迷的美好回憶。

至於第一次在演藝劇院做音樂會，Gigi覺得好特別，雖然場地呈半圓形，但其實有四面台效果，笑言根本「無位匿」，尤其第4晚唱《迴旋木馬的終端》時被歌迷感動落淚，工作人員遞紙巾給她抹淚擤鼻涕，即使背向觀眾，依然被看得一清二楚。她說：「個舞台好靚，係一個八角形，加上台面用木紋地氈砌成，感覺好warm，觀眾同我好近，feel到又見到晒佢哋，非常enjoy喺呢度做音樂會。」

來到Side Track音樂會最後一場，Gigi特別派福利，額外唱出《哭了》和自己作曲的《同班同學》，但完場後歌迷依然唔捨得走，不斷大叫Encore，最終Gigi唱《灰姑娘》作結，更與全場歌迷大合唱，她說：「其實《哭了》喺我side track入面，本來沒有特別鍾情，當年亦冇主打，但呢十幾廿年，歌迷不斷要求我唱，漸漸令我都留意番呢首滄海遺珠。多謝歌迷令呢首歌由遺珠成為我們的經典，所以尾場一定要再唱。同埋我冇諗到，佢哋真係坐喺度唔走，不停嗌encore，搞到紅館騷咁，一於送多首《灰姑娘》大家開心。以為要清唱，點知趙增熹加入伴奏，好犀利！送多首安靜版《灰姑娘》，見到大家都滿意同開心，搞到我自己都唱到唔捨得走。」

（即時娛樂）