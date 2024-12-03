陳柏霖郭雪芙升格演情侶 車銀優李帝勳芬蘭貼地生活 (14:40)

「黃Viu」炮製「12月煲劇攻略」，介紹韓劇及韓綜，還有台劇和動畫，以滿足眾劇迷不同需求。

1. 韓綜《芬蘭租屋生活》

由車銀優、李帝勳、李東輝和郭東延演出的全新的體驗型綜藝節目《芬蘭租屋生活》，以沒有網路、沒有自來水和電力的芬蘭鄉村為背景，講述四位大男孩在當地合租，體驗世界幸福指數排名第一的芬蘭人當地生活。觀眾可以透過節目零距離欣賞芬蘭自然美景外，更可以一睹男神私下一面。

2. 韓綜《白種元的悲慘世界》

白種元攜手四位「黑湯匙」廚師在全新韓綜《白種元的悲慘世界》，向20位年輕人傳授烹飪和商業技巧，節目中部分參賽者曾因校園暴力、遊戲成癮、賭博等而被社會邊緣化。為了重新開始，他們將會展開激烈的生存戰，最終獲勝者將會得到白種元親自資助餐廳基金。

3. Viu Original原創韓劇《酒醉羅曼史》

Viu Original原創愛情喜劇《酒醉羅曼史》講述超熱情的賣酒女王蔡龍珠（金世正飾）和超敏感的釀酒大師尹珉主（李鍾元飾）由酒而起的愛情故事。劇集在韓國播出後獲不少好評，除了讚2人CP感十足，蔡龍珠的TF團隊能否成功推出新品拯救釜山分店，同樣引發觀眾關注！《酒醉羅曼史》由第6集開始，感情線更有突破發展，掀起高潮，劇集將於月中迎來結局。

4. 台劇《不如海邊吹吹風》

全新愛情台劇《不如海邊吹吹風》講述大明星白引默（陳柏霖飾），因涉及打人事件而陷入醜聞風波，為挽回形象，他在王牌經理人Lily姐（范文芳飾）的勸說下，接拍金門實境節目，為此他到金門體驗在地生活，順道暫避風頭，其間遇上和奶奶相依為命、土生土長的海島村姑李海諾（郭雪芙飾），2人從歡喜冤家漸漸產生好感，譜出一段療癒又溫馨的浪漫故事。

5. 韓劇《玉氏夫人傳》

由林智妍、秋英宇、金載原和妍雨主演的全新古裝愛情韓劇《玉氏夫人傳》講述姓名、身分和背景都是偽造的外地女子，與為守護她不惜賭上性命的男藝人之間的生存騙局。時隔7年回歸古裝劇的林智妍，近日現身劇集發布會時，對劇集充滿信心：「說實話我很有信心，因為劇本寫得很好，我在片場充滿能量，與導演的化學反應也非常好。」

6. 韓劇《重返20歲》

改編自同名電影，由鄭知蘇和振永主演的全新奇幻愛情韓劇《重返20歲》講述七旬老奶奶吳末順，在一夜之間變成20歲的吳杜麗後，以實現歌手夢為目標，再次享受青春耀眼全盛期的故事。原著電影於2014年在韓國首映時，吸引了865萬名觀衆入場，位居當年電影票房季軍，今次可望再下一城，囊括電視收視！

7. 動畫《龍珠大魔》

動畫《龍珠大魔》講述悟空一行人原本過著平靜的生活，卻因為一場陰謀突然變成小孩子身形！為還原一切，悟空決定重拾如意棒，在未知而神秘的世界中，展開盛大的冒險！《龍珠大魔》是龍珠系列40周年的全新動畫，本作更是作者鳥山明親身參與的作品，對全球龍珠迷有著非凡的意義。

（即時娛樂）