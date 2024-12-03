田蕊妮自揭患初期肺腺癌 需開刀做手術 感謝杜汶澤照顧 (14:48)

田蕊妮（阿田）今天（3日）在Ig貼出在醫院的照片，老公杜汶澤捉緊她的手，阿田自爆首次開刀做手術，原來她早前做身體檢查時，驗出肺部有陰影，再三確認下，是非常初期的肺腺癌，做手術把它切除就可以。

阿田寫道：「杜先生（杜汶澤）知道這個消息後非常緊張，除了上網查資料，見了好幾個醫生，還諮詢了香港醫生的意見，他推薦了長庚醫院的醫生，從見醫生到安排入院做手術，杜先生都詢問得很清楚詳細，由我應該做哪一種手術對我最好，到手術中和手術後的情況，醫生和醫護都很有耐性非常清楚地解答他的問題。」

阿田續寫道：「他每次問完問題後都會問我：『還有什麼問題嗎？』我每次都是說：『無』，直到我入手術室之前，麻醉醫師問我：『你真的是第一次開刀做手術嗎？』我：『是啊』她說：『你真的一點都不緊張耶，心跳只有66』，當下我真的很想讓她去測量一下杜先生的心跳。」

阿田表示台灣醫療很好，可能是有健保關係，就算做一些自費手術也很化算，而且最重要的是人，每一位醫護人員都相當細心，她寫道：「由於做完肺部手術後就算打了止痛針，每呼吸一下都是會痛的，而且要做一些復健，把肺部慢慢回復正常，他們不單止會把過程解釋得很詳細，而且當你跟著做時，都會一直關心和鼓勵你，每次都會很正面的對你說你做得很好，真的很感謝趙醫生和長庚醫院的醫顧人員，你們都好棒喔。」阿田感謝杜汶澤，讚他整個過程安排和照顧，要跟他說一句「有你真好」，阿田最後補充指手術非常成功：「病人亦相當精靈，大家都不用擔心我喔。」

不少人在阿田的Ig留言送祝福，包括鄧麗欣﹑廖子妤﹑楊潮凱﹑東方昇﹑「劍神」張家朗﹑林奕匡和藍奕邦等。

（即時娛樂）