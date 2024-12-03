李克勤廣州開騷 獲萬人合唱生日歌 感謝胡夏贈兩箱螺絲粉 (16:17)

李克勤上周六剛於廣州完成最後一場《弦續內地巡迴演唱會》，因為快到他的生日（12月6日），全場萬多歌迷大合唱生日歌，為他提早慶祝，歌迷又在廣州不同商場及演出場館外，為克勤搞應緩活動，令他非常驚喜。

克勤除了邀請2位學員包括伍珂玥及梁玉瑩做嘉賓之外，還邀請了在《披荊斬棘4》其中一位哥哥胡夏當嘉賓，除了跟克勤合唱《那些年》及《深深深》，更特別感謝克勤對人的窩心，他說：「可以把我爸爸想跟他合照的事，一直記在心中2年多，我知道後整個心真的溶化了。今天爸爸終於如願影合照，真的很感謝。」克勤直言太太非常喜歡《那些年》這首歌，能聽到他們合唱，太太應該很開心。克勤表示胡夏非常客氣，來當嘉賓更把家裏出品的螺絲粉，帶了2大箱給他：「我個仔好鍾意食螺絲粉，佢見到兩大箱開心到飛起。」

生日快到，李克勤沒想到2位學員會跟工作人員密謀，帶蛋糕上台，與萬人唱生歌，他說：「真係意外㗎，可能大家知道通知我，我就實話唔好搞咁多嘢。多謝所有現場歌迷嘅祝福，來到廣州內巡最後一場，弦續演唱會由舊年開始喺香港到今日 ，我哋巡咗唔少地方，有內地、有美國、新加坡等，每場我都好享受，感覺同我以前做演唱會好唔同，以前做完一場，過就過，番工咁，唔識享受中間過程。𠵱家每一場，由升上來開始唱第一首歌到最後，我每隻歌都享受，好珍惜大家畀我嘅掌聲及歡呼聲。今場我懷疑收到200個公仔，歌迷公仔，好似掟飛彈咁，多謝大家對我嘅愛。」

問到他會不會放假慶祝生日？克勤表示自己懂得分配時間：「我成日係工作之間，攝到3﹑4日，我就攝去泰國﹑韓國﹑日本放假㗎啦。明年2025年2月，仲有2場喺澳門，之後會唔會再有其他地方，我都未問公司，等公司安排，佢哋安排到我就去唱。」

（即時娛樂）