黑色月光｜黃翠如悲劇式復仇 演技獲平反 林夏薇變「癲后」 (18:01)

黃翠如由傻笑、到無辜、到釋懷痛哭，都演繹到位又有感染力（左圖）；林夏薇在大結局施展「癲」峰演技。（無綫提供圖片）

台慶劇《黑色月光》今晚（3日）播出大結局。昨晚（2日）一集是黃翠如的Show Time，飾演余滿月（楊茜堯飾）細妹余曦晨的她，終找到機會殺死當年強姦自己的Barry（馬貫東飾）報仇，雖然最後真正殺死Barry的是卓慧雲（林夏薇飾），但不知就裏的曦晨，因而得到解脫。

昨晚翠如無論船上3分半鐘刺殺馬貫東攤牌戲、抑或殺人後遇到柏中（楊明飾）的釋懷一幕，翠如的層次式演技感動網民。在船上，Barry被曦晨刺了一刀後，感到莫名其妙，即使曦晨已表明是因為當年強姦事件，Barry依然沒有印象，翠如得悉對方對奪走自己貞操如此不以為然時，馬上由憤怒轉為震驚、再由震驚轉為悲情失笑。

之後，曦晨向Barry咬牙切齒吼叫：「呢十幾年，我無時無刻都諗起你！」表情哀傷得來還帶點失常，可惜Barry依然搞不明白曦晨報仇目的；受盡刺激的曦晨，由極怒變為失焦，並再度怒吼：「你強姦咗我呀！」曦晨向Barry先後刺了2刀後倉皇逃走、渾身是血的她帶著失卻靈魂的軀體在街遊蕩，最終向趕到現場的柏中道出多年委屈。

黃翠如在社交平台自揭該場口是臨時加戲：「很喜歡的一場戲，一場臨時加的戲，記得拍之前我很迷惘的問監製佳導（鍾澍佳），他告訴我，怎樣演也可以，說什麼對白也可以，怎樣哭也可以，就是要記住『釋放』這個題目。跟着感覺走，放下，然後釋懷。感謝每一個角色，讓我學習人生，拍完了這一場戲，余曦晨釋懷了。」

林夏薇在大結局再度施展「癲」峰演技，迎戰楊茜堯及王浩信聯手發動的「復仇大龍鳳」。2大女主角正邪交鋒足足15分鐘，除了反轉的劇情、未到最後一刻都未知誰勝誰負外，薇薇的「癲后式尖叫」，贏得好評。

（即時娛樂）