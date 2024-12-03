與天地對話｜林盛斌罕談太太曾小產 難忘父債子還 自揭最大公關災難 (18:34)

家庭觀念很重的阿Bob，談及因為金融風暴，令原本生意做得不錯的林爸爸欠債纍纍，阿Bob亦曾要孭起為家人還債重任。（無綫提供圖片）

台慶月綜藝節目《與天地對話》昨晚（2日）及今晚（3日）嘉賓繼續是林盛斌（Bob），阿Bob在節目中暢談親情及事業危機，除罕有地提及當年太太不幸流產的遺憾、父親破產對自己造成的影響、人生第一次覺得自己演藝事業Game Over的經歷外，還回顧了當年醉酒鬧事所帶來的傷害及啟示。

阿Bob是圈中「多仔公」，他與太太黃乙頤喜愛小朋友，就在他們決定生第4胎時，不幸事情發生：「嗰陣同太太商量不如生多一個，跟住就努力造人，然後好彩好快就成孕，但又好唔好彩咁佗咗2至3個禮拜左右，我太太話畀我知小產咗，嗰一刻都係唔開心同失落嘅。」

向來正面的阿Bob，決定再努力嘗試的同時，並在朋友佛堂為逝去的小生命舉行儀式：「希望佢可以去到佢想要去嘅地方，我好記得我同太太喺喇嘛師傅念緊經時，我哋不約而同喺心入面同BB講：『如果你想返嚟我哋呢一個屋企，你就返嚟啦，我哋隨時歡迎你。』唔知係神明保佑定係點，隔咗大概1到2個月左右，（太太）真係又有咗，就係𠵱家嘅細佬，我哋好開心、好感恩。」

家庭觀念很重的阿Bob，談及因為1997年金融風暴，令原本生意做得不錯的林爸爸欠債纍纍，阿Bob亦曾要孭起為家人還債重任：「有段時間係差到，我記得我讀大學時，申請咗2張信用卡，佢哋係要透支啲錢，維持家庭嘅生活，佢哋仲將所有值錢嘅嘢都拎咗去當。」阿Bob於工作後的第7年，終於因為得到一筆可觀收入，將人工拿去買了兩隻與父母當年當掉的同款手表贈給父母，令父母甜在心頭。

雖然自覺已是合格的兒子，但直到製作組拿出林媽媽拍下的影片，林媽媽在片中提到希望阿Bob多點陪伴自己「食飯飲茶」時，阿Bob淚腺失守，並公開在鏡頭前向父母致歉：「對唔住，我係做得唔夠好，我覺得林盛斌以前係孝順啲嘅，以前會陪伴自己父母多少少，但近呢10年、8年真係少咗。」

今晚一集，阿Bob暢談人生「最大一次公關災難」：「大到令我覺得可能要玩完，就係12、3年前第一次上雜誌封面，我記得封面出街前，嗰晚有個朋友打畀我，話影到我買鹹碟，當時我一睇個封面，條題類似係好男人人設崩壞，買『四仔』。

嗰時我心諗死火，我第二朝打電話畀澳門啲老闆，話我喺香港出咗事，問佢可唔可以收留我？嗰時我直頭覺得係世界末日，其實我屋企都已經有2個小朋友，咁我唔可以冇收入、唔可以唔搵食。」之後決心面對自己錯失的阿Bob，逐一致電當時合作客戶道歉。

阿Bob坦言加入電視台頭2、3年，剛巧遇上管理層變動，有一段長時間沒有工作，除了當時主持中的J2節目《兄弟幫》之外，連上節目當嘉賓的機會也沒有。直到一次在TVB節目巡禮中，被安排了一段2分鐘節目介紹急口令，才令阿Bob的事業得以扭轉：「我收到嗰篇稿係嘩一聲，幾版紙滿晒之餘，啲對白好㪐㩿、好難講，係好硬嘅料嚟，但我就諗：『唔得，一定要諗吓點樣可以別開生面咁樣講出嚟！』」結果阿Bob令全場藝人企起身拍手掌，阿Bob感嘆：「唔係因為見到有曙光，你先堅持行落去，而係因為你堅持行落去，你先見到個曙光。」

（即時娛樂）