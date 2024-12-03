《破‧地獄》破1.15億票房 衛詩雅自揭蝦碌事險返錯屋 (19:28)

衛詩雅憑《破•地獄》獲得華鼎獎華語最佳影視女演員後，近日再度封后，奪得第61屆亞太影展最佳女主角，該片還勇奪最佳導演、最佳剪輯及最佳美術指導共4項獎項。

今天（3日）導演陳茂賢聯同衛詩雅、「最佳剪輯」彭正熙及「最佳美術指導」姚漢文見傳媒。衛詩雅心情興奮，指刻意找件有Hello圖案的衫見傳媒。昨晚從馬來西亞返港的衛詩雅指記者會結束後，便赴澳洲墨爾本出席影展及為電影謝票，她說：「剛收到身在北美觀眾留言，說好想看該片，但電影還未在當地上映，未有機會欣賞，希望電影可以去到更多地方。」

衛詩雅又自爆烏龍事，指早前返港險入錯屋：「真的飛到返錯屋企，去了第2座，當時凌晨時分，幸好我還有少許記憶，望到門口地氈跟我家不同，高跟鞋亦不屬於我，恍然大悟匆匆離開，才沒按鐘騷擾到住戶，我現在回家要打醒十二分精神，昨晚（2日）沒去錯。」

她表示《破》宣傳還未結束，稍後她還要到內地出席首映禮，回港後便看黃子華和劉嘉玲的舞台劇《香港式離婚》，她說：「很久沒見子華神，好掛念。我自掏腰包買飛捧場，本來想買多些，但只限購2張，會與媽咪去看。」

陳茂然首奪最佳導演，他感到開心，希望更多人入場欣賞該片，秉承黃子華所言「破地獄，破紀錄」。電影累計香港與澳門票房已達1.15億元，問他可有信心破《毒舌大狀》紀錄，登上華語票房頂峰？他坦言希望，但不敢講有信心，他說：「我對黃子華有信心，他是所有觀眾的寵兒。我答應子華破紀錄，就推出加長版，所以在記者會結束後就開始剪，《破•地獄》現在這個版本剪了9個月，未知加長版要剪多久，加幾長未定，電影原本有160幾分鐘，會盡加。」

（即時娛樂）