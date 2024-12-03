呂爵安驚喜現身《爸爸》映後分享 跟蘇文濤撞樣似兩兄弟 (20:02)

蘇文濤和Edan在戲中分演「少年厚明」和「成年厚明」，2人站在一起時有觀眾驚覺他們似樣。（大會提供）

由劉青雲﹑谷祖琳﹑蘇文濤和熊諾頤合演的電影《爸爸》，昨晚（2日）舉行首映禮，電影將於後天（5日）在港上映。昨晚舉行完儀式後，眾人到商場戲院睇戲，吸引多名圈中人捧場包括鮑起靜﹑卓亦謙﹑黃修平﹑朱栢謙和朱栢康﹑梁祖堯﹑林家熙﹑談善言﹑梁仲恆，許恩怡﹑MIRROR的楊樂文和邱傲然﹑COLLAR的蘇雅琳和邱彥筒﹑李芯駖及沈貞巧，還有P1X3L的歐鎮灝等。

當《爸爸》放映完畢後，眾主創成員包括翁子光導演、劉青雲、谷祖琳、蘇文濤、熊諾頤、「貓貓」三花、覃恩美、太保亦現身各間放映院，與觀眾近距離交流。當中飾演「成年厚明」的呂爵安（Edan）驚喜現身映後謝票！

當「少年厚明」蘇文濤與「成年厚明」站到一起時，觀眾驚呼2人「好似樣」，Edan笑言：「好在我似佢（蘇文濤）先有機會出演，多謝Dylan畀呢個機會我。」

Edan表示感謝翁導邀請：「好難得有機會參加咁好製作，及同青雲對戲，嗰陣時係有諗一諗，原因唔係場數問題，而係好難做，驚做得唔好，嗰時驚影響部戲，老實講始終睇咗百幾分鐘，最後突然間見到Edan，擔心會有咁嘅問題，驚自己handle得唔好，但都好開心同感恩，有把握到呢個機會，學到好多嘢，出到嚟都好好吖，希望大家推介畀身邊朋友入場支持，我當初收到角色同劇本時有壓力，因為好多擔心同因為好難，多謝導演邀請，同埋青雲畀我好多信心，睇完好榮幸參演呢部電影。」

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（即時娛樂）