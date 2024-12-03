劉家昌家屬證實死訊 費玉清悼念恩師：永遠懷念他 (23:41)

劉家昌在最親近的家人陪伴下安詳離世。（資料圖片/明報製圖）

「華語流行音樂教父」劉家昌12月2日（周一）因癌症辭世。今日台灣傳出劉家昌死訊，至晚上劉家昌的家屬向傳媒發聲明證實消息。文中提到劉家昌最後的日子，身邊有最親近的家人陪伴，平靜且安詳。有關喪禮安排會以低調簡樸的方式進行。

「聲明書」如下：

「尊敬的各位親友、朋友以及關心劉家昌老師的所有人：

我們懷著無比沉痛的心情向大家宣布，我們摯愛的劉家昌老師於2024年12月2日因癌症安詳辭世。

老師的一生充滿了音樂與愛，

他的才華與心血化作了無數的作品，陪伴並感動了無數的人。

在這個艱難的時刻，我們全家衷心感謝各界的關心與支持。

劉老師在最後的日子裡，身邊有最親近的家人陪伴，始終平靜且安詳。他的微笑與溫暖仍然深深留在我們的記憶之中。

我們理解大家對劉老師的掛念，然而基於對家屬隱私的尊重，後續的治喪過程將以低調簡樸的方式進行，感謝大家的體諒與理解，也懇請媒體朋友給予我們空間，讓我們能安靜哀悼與緬懷劉老師。

再次感謝大家一路以來的愛護與支持。

劉老師的音樂與精神將永遠留存在每個人的心中，帶來溫暖與感動。

劉家昌老師家屬

2024年12月3日」

劉家昌生前創作不少膾炙人口金曲，包括費玉清演唱的《晚安曲》，他透過經理人說：「感謝劉老師為我創作了多首隽永的歌曲，給我帶來許多的光芒！斯人已逝，我會永遠懷念他，他所留下的弦律，也必定會留在大家的心裡！」

（即時娛樂）