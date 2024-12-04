鄧麗欣為紅館個唱增肌毋須節食 怕悶未想邀魏浚笙任嘉賓 (14:40)

鄧麗欣（Stephy）昨晚與魏浚笙（Jeffrey）結伴出席活動時，大讚近日為新戲操肌的Jeffrey是兩人認識以來最弗，笑指兩人合作拍攝電影《紅豆》時，Jeffrey仍是一名肥仔。Stephy明年3月舉行紅館演唱會，她表示毋須節食，反而要吃多一點增加肌肉及體能。Stephy說︰「教練說我幾個月沒操練令肌肉流失，瘦了很多，要吃大量蛋白質食物增肌和體能。」她笑言會在演唱會上「乜都露吓」，雖然未決定舞台服飾，但要準備好最佳身形，令自己精神一點，穿什麼都美。Stephy預告男友將捧場支持，他有陪伴自己做運動。她說︰「他喜歡健身，我們會在夏天時一同游泳。」

談到演唱會嘉賓，Stephy稱未有定案，她被問到可會邀請Jeffrey上台合唱時說︰「再找他做嘉賓有點悶，我想邀請大家估不到的人。Jeffrey也可以，但要有新意。」Jeffrey樂意再擔任嘉賓，說兩人之前合唱《十分愛》時充滿愛意，Stephy隨即補充，強調兩人是姊弟愛。演唱會加開一場，Stephy稱開心可以還飛債︰「公布加開一場後，每天也有朋友來電要買飛，我似當了票務部職員似的。我已寫在表格上，怕遺漏了會沒門票給人。希望這次加場能令我還清飛債，因檔期問題，不可以再加場了﹗」

Stephy稱為準備演唱會，不會慶祝騷前的所有節日，男友亦理解。她說︰「一起吃頓飯還可以，而且今年不是我們第一個共度的聖誕節。」Jeffrey表示拍攝《紅豆》時為角色增肥至80公斤，現在已回落並鍛練至69公斤。他說︰「我已經很弗，臉頰也凹陷了，但我仍未滿意，希望在電影開拍前多減4公斤，令自己上鏡時更好看。」Jeffrey稱日前為新戲接受動作訓練時撞瘀了心口位置︰「對手很強，摔跤時難免有踫撞。」

（即時娛樂）