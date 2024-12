樂隊KOLOR近日禍不單行,原定本月在灣仔會展舉行的20周年演唱會受不可抗力因素影響而延期,需另覓場地舉行,主音蘇浩才(Sammy)更突然左耳失聰。Sammy今天(4日)在社交平台上載聽力中心的轉介信照片,信上寫着「Sudder Hearing Loss」(突發性聽力損失)幾個字。

Sammy說︰「今朝起身突然左耳聽唔到嘢,以為又有耳屎塞住,老婆(盧巧音)即刻打畀醫生約睇,醫生叫我即刻出去,照完發現唔係耳屎,應該係有細菌入耳令到神經發炎,可能耳中風。依家去做聽力測試,希望食藥可以冇事。Anyway點都好,多謝老婆機警,多謝馮醫生,就算之後好唔好得番都唔驚得咁多,let it be and be strong﹗我問醫生咁做唔做得運動,佢話啲藥食咗會好精神,唱歌同運動都會好咗。Think on the bright side, and hope for the best﹗」

