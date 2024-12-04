ERROR《東邪西毒》造型衝上鳥取砂丘 (17:26)

男團ERROR主持的ViuTV節目《ERROR死腳膠千萬巨蛋自作夢》今晚（4日）播出新一集，ERROR回復扮鬼扮馬本色，重現香港沙漠電影驕傲之《東邪西毒》。4子以一身《東邪西毒》造型，包括張國榮飾演的「西毒」、梁家輝的「東邪」、林青霞的「慕容嫣」等角色，去到鳥取著名景點「鳥取砂丘」，還決定走上砂丘的最高點。

何啟華（阿Dee）稱喜歡以崎嶇的方法登峰，因此捨易取難，一人直奔上砂丘。不過，他雖然雙腳不停跑，跑來跑去卻依然停留在同一點位置。梁業（肥仔）、吳保錡及郭嘉駿（193）看見後也笑言要嘗試一下。ERROR經過一番努力，終於成功登峰，還在砂丘頂上高歌一曲。4子之後坐船出海觀賞鳴門漩渦，193及保錡在玻璃船艙中看見水底中的漩渦時非常興奮，肥仔卻以看洗衣機來形容。

他們之後走上甲板，再從海面上欣賞大大小小的漩渦。正當大家看到嘩嘩聲之際，肥仔卻突然暈船浪。他拿着嘔吐袋，閉起雙眼目無表情，聽見其他人說什麼也沒反應。ERROR坐完大船後就挑戰小船，這次的紅色行程指名參加者是Titanic（Dee），他要坐小船勇闖漩渦中心，行程代號是「I can't SWIM」。阿Dee得知這次行程驚險萬分，希望3位隊友能一同前往，有事時互相照應。不過，肥仔、保錡及193左推右搪。

（即時娛樂）