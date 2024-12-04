馬國明私心想蕭正楠奪視帝獎 李龍基提獄中未婚妻哽咽 (19:43)

馬國明今天（4日）出席代言活動時表示從小就喜歡唐老鴨公仔，家中有8000、9000件收藏品，包括公仔及文具。他在活動上先將其中一隻極具紀念價值的毛公仔存放入迷你倉，強調這公仔絕不是被太太湯洛雯「逼遷」。他說︰「我是甘心情願，因為有太多收藏，除唐老鴨外，還有手表、日本藝人純影集，偶像張國榮的純影集和唱片等。太太對我很好，已預留很多位置給我擺放，但女仔的物品始終比男仔多，我想騰出多些空間給她。」

談到湯洛雯傳懷孕，馬國明表示︰「太太懷孕時會公布，她未懷孕，大家不用猜測是否暫時未能公布。我和太太對生育很隨緣，順其自然。她近况不錯，如有合適的劇和角色才會拍。」雖然今年有份憑《飛常日誌》角逐視帝，馬國明自言今年是隔岸觀火，獎項與他無關。他說︰「今年應該跟我無關。」談到心水視帝后，馬國明說︰「很難選，很平均，沒頂頭大熱，但《巾幗梟雄之懸崖》及《黑色月光》最近幾熱。我希望蕭正楠能成為視帝，但不明白他為何未能憑《巾幗4》入圍。我私心想他贏一次最佳男主角，因為他在之前幾齣劇集的演出也很好。」

同場的李龍基將獄中服刑的未婚妻王青霞（Chris）親手做的泥公仔放入迷你倉，他表示這對泥公仔是其生日禮物時感觸哽咽，獲馬國明拍膊頭安慰。李龍基受訪時說︰「想到她在獄中，我就很不舒服。她失去自由，在獄中什麼也做不到，是很大的痛苦。幸好，她能接觸很多書，我帶了60多本書給她，她喜歡看書，從中悟出做人道理，不幸中之大幸。她現在已好好多，要接受現實，明年7月7日出獄會有目標和盼望，一起捱完這段日子。她放下了很多，因為感覺到『丈夫』對她不離不棄，增加了信心。」

（即時娛樂）