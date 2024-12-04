床哥抽水呂爵安風波後首現身 周殷廷嘆成夾心人 躺着中槍 (20:37)

周殷廷（YT）及其組合JFYT首次打入商台叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的組合」5強，JFYT成員陳鈺麟（床哥）直播拉票，將MIRROR成員呂爵安（Edan）與林明禎遊台灣夜市一事擺上枱「抽水」，惹姜濤出頭鬧「冇品」成熱話，隨着床哥與Edan就事件溝通，之後和姜濤互相道歉，平息事件。周殷廷今天（4日）出席活動時，表示與床哥、Edan都是朋友，自己在事件中被夾在中間。

他說︰「最大困擾是MIRROR及JFYT成員，我不希望再看到罵戰，但開心見到雙方以成熟的方式和解，值得尊重。我想呼籲『連登仔』及網上激進分子留手，因為事情已完結，不要互相攻擊。我本人不支持任何網絡欺凌及攻擊別人的行為。」周殷廷坦言自己也「中槍」被鬧，床哥曾為此向他致歉，最重要是大家現已和解。周殷廷不知道有否受事件影響而失票，認為這不是他可以控制的範圍，而且自己也沒有為獎項想太多，能打入5強已有很奇幻的感覺。他說︰「我不會令自己有跌落競技的感覺，只想捉緊沿途風景，不想互打。」對於有傳因商台與華納關係惡化，華納歌手張天賦（MC）才未能躋身5強，改由他頂上，周殷廷說︰「不知道是真是假，相信每個機構都會公平，是非不影響我與MC的友情。」

出席活動的還有何超儀與丈夫陳子聰及公司新人Iman（二蚊），大病初癒的陳子聰面色紅潤、精神飽滿，身形恢復壯健。他表示體重比患病前升了10公斤，而且一直有做物理治療，強化身體機能。何超儀透露丈夫常吃朱古力，陳子聰說︰「醫生批准的﹗我已選擇吃黑朱古力﹗做了很多手術，身體像做了重啟模式，加快了新陳代謝，胃口變得很好。不過，我會盡量控制一下嘴巴，因還有兩個手術要做，明年1月先到美國做小腸氣手術，之後還面對大動脈手術。如身體控制得好，就不用開刀，改做微創，減低風險。我現在保持心境平靜，超儀陪我食健康餐，很感激她一直支持。我知道她多年來也為我緊張，希望她能放鬆一點。」超儀笑言因食健康餐而消瘦了，她說明年2月會到英國開騷，丈夫會在騷前日子做手術，初步預留10日，實際情况未知道，因此只買單程機票，未有歸期。她表示二蚊是丈夫的主診醫生之一，要幫忙監察子聰的身體，也要為幕前發展而努力。

（即時娛樂）