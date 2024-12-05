廖子妤自爆被病魔纏擾2年 每天都想哭 靠保健品維持狀態 (12:52)

廖子妤（Fish）近年的演藝事業發展順利，獲得不少演出機會。不過，她最近突然在社交平台自爆最近兩年身體很差，不停生病，每天吃大堆保健品維持狀態。

Fish說︰「今年最大的感悟是身體健康真的很重要，這兩年一直在生病，持續性低燒、焦慮、消瘦的身體、不穩定的情緒、蕁麻疹攻擊、敏感痕癢的皮膚、記唔到嘢、凹陷的臉頰、鼻炎、反覆水腫、咀嚼肌痛、咬牙、臉下垂鬆弛缺乏彈性、胃痛、手控制不了發抖、心悸、心痛、失眠、便秘、缺乏食欲...總之一大堆輪番攻擊，陷入絕望的循環，全身上下都痛，每天只想要哭。每天吃一大堆保健品希望維持身體狀態，但也不得其法，瘋狂喝水也澆不息體內那股火熱的感覺，易怒、脾氣暴躁、思緒混亂就會胡亂下決定、或說錯話，我不喜歡這樣。每次有人問我你好嗎？我只能有氣無力地回答『有點累』，但也不敢多說甚麼，辛苦了我身邊的另一半和跟我工作的夥伴。」

Fish透露兩年來一直尋求中醫、西醫、裏裏外外、生理及心理上的幫助，直至早前終於獲「貴人」介紹她找一位中醫求診，在對方幫助下逐漸康復。她說︰「終於遇到一個貴人介紹的中醫幫助下逐漸恢復了相對舒服的身體狀況。食欲也恢復中，這是重大的進步，原來食得瞓得屙得已經是莫大福氣。但距離一個強壯的體魄我知道還有一段距離，希望接下來會愈來愈樂觀。在此送上我最衷心的祝福，祝您身體健康。」

（即時娛樂）