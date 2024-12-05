莫鎮賢開騷播最後合作MV 見故友黎明詩身影感觸嗚咽 (14:02)

莫鎮賢昨晚（4日）舉行《唱好女神演唱會2024》，唱出《女人的弱點》、《囍帖街》、《一人有一個夢想》、《這一曲送給你》、《問我》、《沒那麼簡單》等歌曲，又請來李樂詩、何婉盈、文佩玲及《中年好聲音》的李泇霖任演出嘉賓。演出期間，熒幕播出莫鎮賢跟已故好友黎明詩最後合作的《這是你》MV，莫鎮賢憶述當日與黎明詩拍MV時，不知道對方的健康狀况。他說︰「我記得佢走嗰陣，望住個天喺度笑，我知道佢想大家開開心心，唔好為佢喊苦喊忽，但係早兩日我練到呢首歌都忍唔住，唱唔到落去，我知道佢今晚都喺度，為我嘅好朋友黎明詩送上《這是你》。」熒幕播出黎明詩的最後錄像，莫鎮賢一時感觸嗚咽，並唱出黎明詩的歌曲《敢恨敢愛》。

李樂詩（Joyce）獻唱《終有一天感動你》及《無悔愛你一生》，又跟莫鎮賢合唱《In love with you》。莫鎮賢說︰「我一直好留意佢，嗰時我喺內地做嘢，每次上機都會買幾隻新碟上機聽，有次買Joyce嘅碟，佢把聲好好聽，有啲似我妹妹，所以特別有親切感。」演唱會尾聲，李樂詩、何婉盈、文佩玲及李泇霖以一夜限定女團形式唱出《心債》、《明日話今天》；莫鎮賢亦獻唱《最後一夜》及《Greatest love of all》，為演出畫上句號。莫鎮賢騷後談到會上播放與黎明詩的MV時說︰「我頭先已經好好，盡量唔望後面個畫面就可以嘅，可能加埋佢嘅眷顧啦，今晚唱得順利，之前綵排嗰陣直頭唱唔到落去。我希望再開騷，加入更多唔同嘅歌手一齊玩。」

（即時娛樂）