余文樂首揭停工7年原因 為陪伴家人甘做湊仔公 (14:39)

余文樂將在今晚（5日）播出的新一集TVB節目《與天地對話》，踏足位於澳洲昆士蘭州首府布里斯班附近的北斯德布魯克島、登上玻璃屋山頂峯、及到訪被譽為全球十大沙灘之一的白天堂沙灘感受「香檳海水」。他在節目中首次透露停工7年的原因 ︰「好多人問我：『點解你好似唔係好想做嘢咁？』其實有好多年喇，我啲同事都話：『真係唔知幫唔幫你接job。』好多人會覺得『你好似唔係好想撈喎』，我真係唔係。其實我好想繼續拍戲，我會繼續拍戲添，不過我唔會好強求呢樣嘢，我會做好自己本分，到呢個機會出現喇，我就好好把握。」

成為人夫及人父後的余文樂坦言現在陪伴家人比完成工作重要，除了向經理人表明減產，就連朋友的邀約也近乎一一拒絕。他說︰「做嘢係做唔完，冇嘢係做得完，尤其是我哋呢一行。要記得，唔好等屋企人出事先陪佢，有時間就多啲陪佢哋，我覺得呢樣嘢大於一切。好多人都以為我好鍾意去玩，其實我冇玩好耐，呢個可能講咗出嚟好多人都唔會信。」余文樂隨即扮打電話模擬好友平時邀約外出情景，透露平日忙照顧孩子，會否跟朋友聚會也要視乎孩子情况。他續說︰「其實唔係佢迫你唔出去，而係你都唔想出去，你好想見證住佢長大，或者你好想陪住佢。」

余文樂透露小時候因為父母工作關係而跟隨姨媽生活，周六、周日才有機會跟爸媽見面，他與哥哥曾因此抱怨家人。他說︰「嗰時覺得點解個個小朋友都有人接放學，得我冇嘅？點解每個禮拜都係得禮拜六、禮拜日可以同阿媽阿爸見面？我好記得，每個禮拜日夜晚，我一定喊，因為要返去姨媽屋企，我哥就要返我婆屋企，所以我哋13、14歲開始就有啲反叛，頂嘴話阿媽阿爸：『你有照顧過我哋咩？定係我哋畀阿婆姨媽就算喇？』我媽當時好傷心又好嬲。」

他表示與哥哥長大後才明白父母︰「你估佢哋想㗎咩，唔通我媽話畀你聽佢搬緊貨咩？唔通我老竇話畀你聽佢跑嚟跑去搵緊食咩？講都唔明啦。」由於是姨媽湊大，余文樂視姨媽為第二個媽媽。姨媽病危時，余文樂身處泰國拍戲，因未能及時買到回港機票而未能見姨媽最後一面，令他十分自責。

（即時娛樂）