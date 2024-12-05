相識14年周日合作開騷玩回憶殺 吳業坤想為胡鴻鈞招親 (22:40)

胡鴻鈞（Hubert）與吳業坤（坤哥）將於周日（8日）合作舉行《GROW WITH THE FLOW 演唱會-香港站》，2010年因參加《超級巨聲2》而相識的他們透露演唱會將以回憶殺為主題，除了互爆陳年趣事，還為滿足歌迷無所不用其極。胡鴻鈞表示多年來見證住坤哥經歷人生不同階段︰「由當年比賽時，他一個人坐在一旁，到後來飲醉後隨處睡，現在已當上別人的丈夫。看着他長大，看着他壞﹗」坤哥直言當年自己比較「摺」，愛打遊戲機，真的是一名「毒男」，絕非假扮。他說︰「Hubert經常帶我出去，介紹很多朋友給我認識。看回舊照片，原來我10年前已見過JW（王灝兒），曾跟她一起唱K。Hubert令我早點適應這個成年人世界，其實是他帶壞我。我們會在演唱會上公開一些秘密，相信會很有趣，多數是他戲弄我。他曾偷偷改了我的手機開啟密碼，我一整天未能打開手機，很過分﹗」Hubert笑言是用心良苦︰「他被我欺騙後，現在很醒目，我助他急速成長﹗」

兩人情同兄弟，一直以來也想合作開騷，惜等了14年才能成事。坤哥笑言見Hubert在內地發展得不錯，便想叨光；Hubert更正，稱一直在等坤哥給檔期。坤哥說︰「兜兜轉轉，我們現在都是邵氏經理人旗下，這也是契機，終於等到緣分到來。我覺得這是一個好時間，早年合作開騷的話不會有那麼多內容與觀眾分享。我們決定辦歌迷見面會形式的演唱會，跟粉絲近距離接觸，也希望到不同地方開騷。」兩人預告會在騷上唱出多首從未公開演唱過的歌，也會邀請「巨星幫」到場敍舊。至於可會邀請許廷鏗，Hubert說：「我們不同屆，但也沒所謂，盡可能邀請每一位『巨星幫』朋友。」

Hubert笑言演唱會將以坤哥騷肌作賣點：「主要是坤哥的脫衣騷，我只是陪襯﹗他9月時已開始操練，很積極地想滿足每位歌迷的欲望。我當晚就當中介人，助歌迷實現願望。如有歌迷想他除衫，他不肯，我就拉他上台，我是每位歌迷的願望實現樹﹗」坤哥表示會盡量滿足歌迷願望︰「都是以粉絲為主﹗我們騷前會讓粉絲留言，告訴我們想要什麼互動。如有粉絲想彈琴，就邀請他上台彈琴，想跟我們跳舞也沒問題。要求攬攬惜惜？我會答不可以，但對方主動惜，我也沒辦法。這次演唱會除了是回憶殺，也是粉絲福利會﹗」Hubert與坤哥的母親也因為兒子關係而成為好友，不時交換兒子的資訊。坤哥已成家，Hubert仍然單身一人，未被家人催婚的他坦言不能強求感情，要看緣分。坤哥提議趁開騷為老友在各地招親，還說不少藝人的另一半原先也是粉絲。Hubert笑道：「處處留情？也好，我對一切持開放態度。」

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（即時娛樂）