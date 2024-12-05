與洪金寶許鞍華同獲演藝學院頒授榮譽博士 梁朝偉目標自監自演新戲 (19:57)

梁朝偉、洪金寶、許鞍華、阮兆輝及香港藝術發展局副主席楊偉誠今天（5日）同獲香港演藝學院頒授榮譽博士，以表揚各人在演藝界上作出的貢獻。劉嘉玲、高麗虹、洪天明全家均有出席典禮支持。梁朝偉在頒授儀式上心情大好，不時微笑。他與許鞍華返回觀眾席後，許鞍華拿出手機與梁朝偉自拍合照。梁朝偉受訪時表示一個月內兩度獲頒榮譽博士的心情像派成績表，稍後會和家人食飯慶祝。他被問到會否教班分享經驗時說︰「我樂意分享經驗，但不太會教人。我現在拍戲也像讀書，每演一個角色也要讀很多書。」

梁朝偉表示下個目標是監製自己演出的電影︰「劇本未寫好第一稿，寫好後要組團隊，希望明年年尾成事。我想監製動作電影，當中包含父女情，在日本或韓國取景。演員名單未有定案，一定不會有劉嘉玲，她不會日文、韓文。」梁朝偉想邀請洪金寶合作，但怕請不到對方。他又透露已落實跟日本導演是枝裕和合作，惟對方仍未籌備好劇本。談到《破‧地獄》大收旺場，梁朝偉說︰「我有入場支持，劇本好好﹗很開心本地電影再有票房，觀眾不是一面倒看荷李活片，希望能持續下去。」

洪金寶坦言沒想過能成為「榮譽博士」，他被問到這是否最好的生日禮物時說︰「就算有生日蛋糕也要適合我吃。成為孫仔榜樣？讓他們知道爺爺幾威，他們要用心讀書。」談到政府是否足夠支持電影業，洪金寶表示每部電影的成本也不同，如有更多資源，便能有更大發揮。他笑言想做導演拍大製作，但未有老闆投資。被問到如有天能獲得導演獎，人生是否很圓滿時，洪金寶說︰「未知何時有，沒有也沒所謂。跟梁朝偉合作？不知道，合作要看緣分。」

（即時娛樂）