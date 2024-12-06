周潤發舉辦慈善攝影展 30幅作品拍出香港清晨之美 (17:32)

熱愛攝影的周潤發（發哥）將舉辦「香港‧晨」慈善攝影展，展出以「香」、「港」、「晨」為主題區域的30幅作品，涵蓋花卉攝影、街頭拍攝及「自拍」系列，當中的主要作品《無題》更展示出不一樣的香港。

由去年開始，發哥早上到中環運動時都會提前出門，在早上7時遊走街頭，捕捉白天或夜晚截然不同的城市風景。他說︰「整個中環與平日看見的完全不同。各行各業起身到這個金融區上班，我當演員前也曾在中環工作一段長時間，對我來說，這些街道承載着我的回憶。」

在街頭拍攝時，發哥習慣輕裝上陣，手中只有一部相機和兩支鏡頭。他拆解了一部舊式菲林相機，將其鏡頭光圈葉片移除，以全開光圈拍攝，達到獨特的淺景深效果。他形容這種拍攝方式帶來的「分離感」非常有趣，背景模糊而主體清晰，使中環在他的鏡頭下顯得虛幻而迷人。從前影黑白菲林的他，即使現在轉用數碼相機，同樣是逐張逐張慢慢拍攝，不急不忙。他笑稱自己拍攝時就像在「打雀」（雀鳥攝影），預先想好構圖，設置好相機腳架後，耐心等待路人踩中他的「圈套」（對焦點）即按下快門，而大光圈讓他可縮短快門速度，捕捉最合感覺的瞬間。

談及攝影，發哥的眼眸中閃爍着興奮的光芒，他樂於分享每幅作品背後的故事。是次展覽的主要作品《無題》，是一張在黑雨中拍攝的維港照片。發哥當時在海港城的露天停車場，捕捉到對岸陰沉的天色與未亮的燈光，與3艘顏色各異的天星小輪形成鮮明對比。他回憶：「我覺得這樣的機會非常難得，這就是攝影的魅力。」

展覽的3個主題區域中，「香」區是花卉攝影，展現了含苞待放的陸蓮和盛開的黃雛菊，呈現出油畫般的夢幻感。「港」區則捕捉了中環清晨的忙碌景象，包括裙襬搖曳的女士、勤勉的清潔工及三五成群的上班族。「晨」區的4幅「自拍」作品中，發哥透過玻璃的折射，讓自己融入畫面，展現攝影師與被攝者之間的微妙互動。「香港‧晨」慈善攝影展將於本月18日至明年1月2日在海港城海運大廈展覽大廳舉行，所有收益扣除成本後將撥捐慈善機構。發哥的30幅攝影作品將以慈善義賣形式發售，每幅的慈善定價為2800至28000港元，均附有發哥的親筆簽名。

發哥曾於2006年拍攝張藝謀導演的古裝電影《滿城盡帶黃金甲》，並捕捉了鞏俐的黑白化妝照片，該作品於2011年以慈善價318萬港元拍賣。

（即時娛樂）