薛家燕籲伍仲衡與無綫溝通解決事件︰大家都想栽培人才 (18:31)

傳音樂人伍仲衡因簽了無綫視為「囊中物」的樂壇新人洪心怡而激嬲無綫，薛家燕認為如傳聞屬實，雙方只要好好溝通一下，很容易解決問題。（林祖傑攝）

薛家燕今天（6日）與冼靖峰一同綵排《歡樂滿東華》演出項目時，透露當晚將與譚耀文、冼靖峰及一班年輕歌手跳唱《護花使者》。家燕姐自言在背歌詞上有壓力，尤其當晚深夜要獻唱粵曲《禪院鐘聲》。她說︰「我會比較辛苦少少，會沖定開聲茶，相信到時有少少聲沙，觀眾都會原諒。」有「華語流行音樂教父」之稱的資深音樂人劉家昌及台灣知名作家瓊瑤近日先後離世，家燕姐稱與兩人不熟絡，但自己經常唱劉家昌作曲的經典金曲《往事只能回味》。

她說︰「我曾經同《真情》一班同事喺拉斯維加斯登台時遇見佢，佢好Nice、好客氣，簽單請晒我哋全部人食飯。肥姐（沈殿霞）生前曾經講過，劉家昌好欣賞欣宜， 話欣宜把聲好靚，好有獨特風格，叫肥姐好好栽培，將來應該有成就。」瓊瑤輕生離世，家燕姐十分感觸，稱相信瓊瑤因為不想受苦而決定翩然離去。她認為各人想法不同，自己覺得長壽得來最重要是健康和開心。

傳音樂人伍仲衡因簽了無綫視為「囊中物」的樂壇新人洪心怡，無綫一怒之下決定中止他的《中年好聲音3》評審工作，家燕姐說不知道︰「好簡單啫，大家溝通吓啦，大家都想栽培人才。係唔係伍仲衡太忙冇通知無綫？佢同無綫合作多輯《中年好聲音》都好成功﹗好多評審停幾個禮拜，又會再返去參與節目。我唔知傳聞真假，希望大事化小，小事化無。」

冼靖峰不知道伍仲衡觸怒無綫的傳聞︰「我做完演唱會嘉賓後，同佢一直冇聯絡，直至早前佢為我新歌《勇氣》編曲，我至上佢嘅網上平台節目宣傳，亦得到公司批准，所以唔怕公司嬲。」他表示與洪心怡在港姐決賽當晚見過面，沒特別溝通。

（即時娛樂）