Dear Jane五堅情明年1月合作開騷 隔空玩遊戲增進友情 (19:43)

樂隊Dear Jane與台灣組合五堅情，將於明年1月11日假亞洲國際博覽館舉行《KATCH OUR LIFE W0LF(S)五堅情x Dear Jane 音樂會》。兩個音樂單位共9位成員，急不及待隔空進行網上遊戲，趁騷前增進友誼。遊戲由五堅情出題揀選不同的香港美食，Dear Jane就估謎底叫外賣，五堅情成員黃偉晉笑言要對新朋友友善一點，即使Dear Jane估錯也不用接受懲罰，估中答案就可獲得精心挑選的手信。

Dear Jane最初信心十足，成員Howie後來卻崩潰放棄。他說︰「真係估唔到咁難，不過都係玩吓啦！好多人問我哋會唔會同五堅情一齊跳唱，我地都有啲愕然，因為我以為Dear Jane已經好『跳唱』，原來大家一直都feel唔到！不過，佢哋啲唱跳有得排舞，我哋啲跳唱冇得排練，夠High自然會跳！」

這次音樂會有別於一般的雜錦騷，由演唱會歌單、兩個組合的互動交流都絲絲緊扣。眾人為音樂會排練，Jackal更特別為五堅情「做功課」︰「佢哋玩『狼人殺』係出晒名，所以我哋好想一齊玩《天黑請閉眼》呢首歌，其實係一首情歌，但可以由遊戲引伸到寫歌係幾得意，如果我哋用搖滾改編，應該都係另類嘅『搖滾浪漫』。今次個唱以《KATCH OUR LIFE》做主題，用音樂捕捉你嘅生命，幾有意義！」

（即時娛樂）