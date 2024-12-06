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陳友黎瑞恩主演音樂劇首演 關心妍與丈夫拍拖捧場 (20:49)
文章日期：2024年12月06日
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關心妍表示這晚與丈夫拍拖捧場支持陳友和黎瑞恩的音樂劇，女兒交由奶奶照顧。（柯美攝）
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陳友和黎瑞恩主演的音樂劇《娛樂圈夫人》今晚（6日）首演，獲鄺文珣、關心妍等捧場。關心妍表示：「我今日和丈夫二人世界來欣賞音樂劇，女兒交由奶奶照顧。」
（即時娛樂）
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