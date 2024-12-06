《那些潛藏在心底的夢》謝雅兒：開一間好食又抵食餐廳 (21:30)

「WeWa x UNISON 潛台祭番外篇《那些潛藏在心底的夢》」明晚（12月7日）在荔枝角 D2 Place 的 THE UPPER STAGE 舉行，演出單位包括：周殷廷（Yan Ting）、樂隊 Pandora、唱作歌手謝雅兒、著名結他手 Jason Kui，還有Billy Choi 與唱作結他手 Teddy Fan參與演出。多樣風格的表演，遊走無邊際的想像空間，喚醒體內的音樂魂。

Jason Kui 透露心底的音樂夢，笑言有個「搞結他Camp」的夢潛藏在心底，自2018年開始已經有這個構想，希望能舉辦一個純玩結他的Camp，Camp內會有大師班、很多很多的分享，夜晚會有Concert，還有跟大家一起游水、開大食會和BBQ等等，希望未來能夠覓到場地，把這個夢想實現成真。

Billy Choi 與Teddy Fan異口同聲希望能舉辦一個個人演唱會。Billy期待於個人演唱會中把自己寫過的歌全部玩一遍，又透露明天在「WeWa x UNISON 潛台祭番外篇《那些潛藏在心底的夢》」亦會預演幾首歌，讓大家感受一下他的個人演唱會大概是什麼氣氛！Teddy 指他正向著做歌手的目標進發，以往以結他手身份參與過很多演唱會演出，期望有一日可以擁有一個屬於自己的演唱會，把自己的唱作作品跟大家分享。

謝雅兒潛藏心底的夢，是開一間好食又抵食，又開到好夜的餐廳，希望能在深夜用美食治癒疲倦的人。提到明天的演出，希望跟大家一齊淨空心靈跟腦袋，用音樂去一齊感受無法言喻的空間和感覺。

（即時娛樂）