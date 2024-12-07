娛樂圈夫人｜陳友重演夫妻往事感動 黎瑞恩淚灑舞台 (15:32)

陳友感謝在音樂劇中飾演其太太的黎瑞恩，透過歌曲把他和太太Pauline的故事演出來。（柯美攝）

陳友、黎瑞恩與張武孝（大AL）演出的音樂劇《娛樂圈夫人》昨晚（6日）在ICA基督教國際神召會首演，獲關心妍和丈夫楊長智、鄺文珣和丈夫應德榮、李亞男、彭家麗、李志光等圈中好友捧場；譚詠麟、鄭丹瑞、陳貝兒和父親陳永鎬，羅嘉良夫婦、江華和麥潔文夫婦等亦送花籃道賀。陳友、黎瑞恩聯同大AL及一眾演員透過20多首歌曲，講述陳友太太Pauline在疾病中獲得神蹟治癒的真實故事，並盡訴娛樂圈中人生歷程，陳友與黎瑞恩演出時均感動至眼有淚光。完成演出後，Pauline隨一眾演員出場謝幕時忍不住流淚。

陳友受訪時說︰「導演說不能流淚，所以我強忍淚水。大AL說我綵排時常哭？沒有，眼淚不輕彈﹗因為之前已流乾眼淚？我已認衰，把劇本寫出來，並演出音樂劇。感激黎瑞恩透過歌曲幫我將故事演出來，她演得很好，歌聲像播唱片一樣；演經理人的大AL又入型入格。」陳友表示全劇最感動是講述太太病重坐輪椅一幕，他很痛苦，有感而發向神懺悔。陳友續說︰「太太能夠康復，醫生團隊都說是神跡，真的很感恩，因此音樂劇能在教堂演出，是別具意義﹗」

他表示劇中內容非百分百事實︰「拍《表錯七日情》時，債主臨門是真的；太太呷醋就是演戲，感情是真，但處理上就加入戲劇元素。」黎瑞恩表示演出前曾跟陳友太太Pauline接觸，了解對方為人，有助自己塑造角色。她說︰「我們性格相似，都是比較硬淨的人。演出祈禱那場戲時，我忍不住流淚，太太對丈夫好到能奉獻生命。」

（即時娛樂）