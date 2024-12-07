余文樂憶女兒早產入ICU全身插滿喉︰兩行眼淚流咗出嚟 (16:02)

TVB節目《與天地對話》昨晚（6日）播出最後一集，余文樂先後在位於澳洲昆士蘭的努沙撐艇仔、潛入大堡礁深海拯救珊瑚、在白天堂沙灣獨自與天地對話。余文樂面對眼前超美的陽光與沙灘，愈來愈明白人生步伐要慢下來，覺得做人只要早上飲杯咖啡、曬曬太陽，晚上喝喝啤酒、和朋友聊天，有喜歡的人陪伴及明白自己，就已經是享受人生。

余文樂在節目中回憶當年女兒早產要在深切治療部留醫，令他亂了方寸。他說︰「我個女出世嗰時，全身插滿晒管。」余文樂邊說邊伸出兩隻手掌，指女兒當時身形只有那麼細小。他非常擔心︰「我一見到佢第一個畫面，我兩行眼淚就流咗出嚟，因為醫生每一次都話佢可能呼吸會有問題，心臟會有問題，可能要開刀，我好擔心好擔心。」女兒住了3個月醫院便能回家，余文樂感恩上天待自己不薄︰「當時正值疫情，我較空閒，有充足時間照顧佢。好好彩佢好快渡過危險時間。依家見到佢咁樣，已經好感恩﹗」

他說現時最理想的生活模式是既能工作，亦能分配時間給予家人。回望過去，余文樂說︰「都叫有畀心機行過，有血有汗，有堅持過，對得起自己。」他自覺從前的自己充滿鬥心，給予自己很大壓力，雖然後來身體及情緒也響起警號，但人生曾努力過，依然無悔。他說︰「我以前咩都想擁有，跑車係我小時候夢寐以求嘅嘢，所以到終於有經濟能力時，會覺得買車係小小嘅夢想成真。但我坦白同你講，我以前擁有嘅車都賣晒喇，一架都唔剩。我覺得呢個都係我進步嘅地方，因為我唔想令到自己好大壓力。」

談到自身，余文樂最害怕是被誤會：「我覺得自己係好情緒化嘅人，尤其係一個人時，好多時都好柔弱。我都會覺得失落嘅，好似好多嘢被誤會咁，但又唔知點解決。你話唔介意，其實冇人會想畀人誤會。」

（即時娛樂）