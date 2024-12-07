《破‧地獄》票房刷新香港歷史 黃子華望紀錄每年被打破 (17:14)

黃子華、許冠文、衛詩雅、朱栢康等合演的英皇電影《破‧地獄》今天（7日）踏入第5周上映，至早上的累積票房衝破1.22億，打破香港華語電影最高票房，登上亞洲及華語片港澳票房第1位。英皇集團主席楊受成博士發表感言：「我衷心感謝全球各地觀眾對《破‧地獄》的支持。這部電影劇本出眾，製作精良，演員的表現帶來驚喜。祝福所有幕前幕後仝人繼續努力，把握更多機會，拍攝更多不同類型的好電影給觀眾，同時祝願電影業更上一層樓！」身兼導演及編劇的陳茂賢答謝觀眾支持︰「《破‧地獄》確實是一段充滿挑戰與幸運的旅程，是我迄今為止最具挑戰性的一部作品，也是我對人生的一些體會和領悟，是我寫給人生的一封信。感謝所有觀眾有所感受並給予電影回應。希望每個觀眾看完《破‧地獄》後，都可以得到釋懷，讓自己繼續修行。」

黃子華得知喜訊後透過文字答謝觀眾支持，他說︰「希望每一年都有一套或多過一套戲能夠破紀錄。」許冠文不忘答謝祖師爺：「意想不到的奇蹟，估計今次是祖師爺在幫忙，亦是全體幕前幕後人員的功勞！」衛詩雅喜獲觀眾認同︰「很開心，很感恩﹗感恩遇上好劇本、遇上好的對手演員及遇上好的團隊，最感恩是觀眾喜愛，獲得觀眾和大家的認同。」

朱栢康深情感言：「我現在的心情很激動，沒預期過這部電影會有那麼大的功效，很多謝所有支持《破‧地獄》的觀眾﹗」他很開心《破‧地獄》成為觀眾抒發感情的渠道，令觀眾有思考人生的機會，這是創作者最大的功效。周家怡特別感謝觀眾的參與度，她說︰「很開心看到香港電影票房能再創新高，感謝觀眾支持香港電影。我有幸成為團隊之一，很開心，特別多謝觀眾樂於在社交平台分享對電影的感受及個人經歷，成就這部電影的力量。」

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（即時娛樂）