阿叻睇好炎明熹繼續紅 伍仲衡傳遭停任評審屬供求問題 (17:55)

陳百祥（阿叻）、譚輝智、黃劍文及劉威煌等，今天（7日）出席《歡樂滿東華2024》拜神儀式。每年只為TVB做一次大騷司儀的阿叻自言已半退休，但又要跑馬又要踢波，比從前更忙。他表示其「精英明星足球隊」去佛山作賽的影片在網上有9億點擊率，帶挈隊中的吳國敬、菊梓喬有更多工作機會。阿叻說︰「多年沒開騷的吳國敬立即獲邀舉行演唱會﹗他們不是跟我『搵食』，是自然商機，與我無關。這就是網絡的威力﹗電視台有局限，收視多好也只有幾百萬人收看。不過，網絡是雙刃刀。」

音樂人伍仲衡疑搶簽樂壇新人洪心怡激嬲TVB，被停任《中年好聲音3》評審。阿叻認為是雞毛蒜皮事︰「如伍仲衡與TVB關係好，就不會有是否激嬲這回事。我也常激嬲TVB，從沒稱讚過TVB。一切都是供求問題﹗」至於炎明熹疑被無綫雪藏一事，阿叻同樣認為不是激嬲問題，他說︰「是供與求的商業價值，我也不知道箇中原因。傳炎明熹不聽話？如不聽話就是激嬲。不過，對炎明熹來說，可能是生機。如她跟我去踢波，可能會變成第2個鄧紫棋。」阿叻認為最重要是當事人有沒有本事︰「有料的話，去到哪裏都有發展；冇料就去到哪裏都不成事﹗娛樂圈很現實，當年劉德華也被TVB雪藏了兩年，但他今日仍然那麼紅﹗不是雪藏就可以令藝人不紅，炎明熹就等時間吧，她在內地一定是第2個鄧紫棋。」

譚輝智稱有留意伍仲衡遭停任《中年好聲音3》評審的傳聞，確實原因有待官方解釋。黃劍文稱剛從台灣返港，不太了解事情，會找伍仲衡了解及送上慰問。

（即時娛樂）