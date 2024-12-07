ERROR成軍6周年 宣布明年1‧25灣仔會展開騷 (18:29)

男團ERROR今天（7日）舉行成軍6周年簽唱會，宣布將於明年1月25日假灣仔會展舉行《WHAT'S GOING WRONG??演唱會》。4子受訪時稱出道6年有不少感觸，何啟華（阿Dee）笑言當藝人後已成功整容變靚仔，梁業（肥仔）和應：「見到阿Dee變靚仔，戥佢高興，我都好欣慰。」談到最高興是否吳保錡為大家添了「阿嫂」時，阿Dee說︰「我們做正當職業，唔係行走江湖，冇阿嫂。」保錡笑言︰「請支持香港電影《爸爸》，唔好再提阿嫂。」郭嘉駿（193）笑說：「我聽唔明，諗咗好耐，以為大家講隔籬隊嗰個。」ERROR表示入行後經歷高高低低，各成員因此加速成長，變得比從前成熟。他們說︰「我們會繼續向前，考驗耐力。大環境差，要搵方法掙扎成長，希望可以繼續走搞笑路線，為觀眾帶來快樂。」

談到明年1月的演唱會跟陳慧嫻演唱會尾場撞期，ERROR說︰「只係撞1日。開演唱會係開心事，大家可以睇完陳慧嫻，再睇ERROR。我哋邀請慧嫻姐姐參與新歌MV，佢一口答應，第一次見到慧嫻姐姐真身，佢好好人，仲發現佢同期開騷，係天意﹗」193表示這次演唱會內容集合了ERROR成軍6年的感受，他們4子會發揮個人魅力，爭取機會與粉絲互動，會否有演出嘉賓就視乎情况。193笑言︰「如果排練時發現表演項目唔夠，就會搵嘉賓湊夠數。」阿Dee被問到會否在演唱會上表演經典除褲絕技時，斬釘截鐵地拒絕。193補充︰「佢嘅經典係唱《相依為命》，唔係除褲。」保錡稱會邀請菊梓喬捧場，他拒絕再多談感情事：「好多事唔需要全部公開。」

（即時娛樂）