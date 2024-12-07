衛詩雅渴望登金像影后寶座證實力 非只拍網絡短片網紅 (23:11)

電影《破‧地獄》今天（7日）宣布香港及澳門的累積票房衝破1.22億，登上亞洲及華語片港澳票房第1位。導演陳茂賢自言性格悲觀兼慢熱，雖然眼見票房不停升，但直至電影舉行首個慶功宴才感到開心，獲得父母稱讚才令他覺得有幾厲害、似做了一件大事的感覺。「我跟子華是同類人，覺得世事無完美，票房去到某個位能見得人已是合格和滿意。我們最初估計《破‧地獄》收約5000萬，沒料到會破《毒舌大狀》紀錄。」成為億萬票房導演，他未因此感到壓力，認為每拍一部新戲都有如洗牌從新來過，《破‧地獄》能有如此好成績是天時地利人和。

有份主演的女主角衛詩雅開心但未飄飄然，有種終於捱出頭的感覺。已憑此戲成為雙料影后的她，被睇好是明年的香港電影金像獎影后大熱，衛詩雅坦言渴望登上這個寶座。「我不會說『志在參與』這些客套話，我想被看見﹗」衛詩雅回憶幾年前曾被不少導演遺忘，即使有人找她拍戲，那個人都會被勸退。「有人說『衛詩雅不屬於電影圈，她是拍YouTube片的』，我知道後很傷心﹗我喜歡演戲才入行，因為無戲拍才拍YouTube片。我也要生活，但沒放棄，堅持下去。 我希望能贏得金像獎最佳女主角，令更多人記得我，知道我仍存在，是一位演員，未來有更多電影演出機會。」

《破‧地獄》有如此好成績，陳茂賢認為全因為命題有共鳴，正如黃子華所說，觀眾首次入場是看電影本身，再入場是看自己，尋找自己的影子和相似的地方，《破‧地獄》與觀眾共情。「當然，成功也因為有一班有技術兼感染力強的演員，他們完全進入了角色。我曾跟衛詩雅合作兩集《不日成婚》，大家很熟稔，《破‧地獄》也是為她而寫的。我當初對她說︰『不一定是你演，要看看你有沒有心演，是否適合這角色。』她第一時間問需要做什麼，我們便由零開始，找喃嘸師傅。她之後沒接其他工作，花了9個月專心練習破地獄儀式。能花那麼多時間準備角色，不是所有演員能做到，多謝她對我的信任﹗」

文玥（衛詩雅於《破‧地獄》的角色）在救護車內讀完父親文哥（許冠文飾）遺書後流下一滴淚，令陳茂賢至今仍留下非常深刻的印象。「那個鏡頭拍了一整晚，大家也不知道我想拍出什麼感覺。衛詩雅主動詢問，我說出自己對世界的看法，想拍出一種非常孤獨的感覺。她答『知道』後就埋位拍攝，然後表達得很深刻﹗雖然那場戲最後只被剪成兩個鏡頭，但已足夠。拍攝這部戲時的最後一日最後一個鏡頭前，我一句也沒稱讚過她，不是她演得不好，是我希望她能處於那種內心沒有一絲喜悅的狀態。」衛詩雅回憶拍攝過程很壓抑，每場戲也很痛、很孤獨，卻不能在鏡頭前流下眼淚，只能在收工後、回家洗澡時嚎哭發泄情緒。「完成拍攝後，我很想擁抱文玥，她很叻，走過的路絕不容易。」

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（即時娛樂）