張艾嘉失落金馬影后沒不快︰我都覺得應該畀後生女多啲 (20:16)

張艾嘉今天（7日）出席新書《女兒》宣傳活動，入場與電影《女兒的女兒》觀眾分享拍攝點滴。她表示拍攝《女兒的女兒》時特別有感覺，於是開始創作這本書，每天將想法寫在通告紙背面，足足寫了3個月，把其戲中角色的前傳及一些自身經歷寫進書內。《女兒的女兒》在台灣上映反應理想，張艾嘉被問到對香港票房可有信心時說︰「我一向都對文藝片冇乜信心，香港人對呢類戲冇乜興趣，但相信觀眾睇完唔會失望。」

談到在台灣金馬獎失落影后殊榮，張艾嘉說不會不開心，強調至今仍對自己充滿信心。她坦言看到鍾雪瑩得獎很開心︰「好開心後生一輩可以攞到獎，我都覺得應該畀後生女多啲。雖然我未睇佢部戲，但相信佢一定演得唔錯。我做咗幾十年，如果對得失睇得太重，會係一個障礙。我做戲唔係為得獎，而係要做好戲。相信每個睇呢套戲嘅觀眾都係評審，觀眾嘅評審對大家嚟講都係最緊要。」

張艾嘉表示早前跌傷入院的90多歲母親已回家，她幾乎每天親自照顧母親，雖然很累和辛苦，但這是女兒的本分。她說︰「媽媽90多歲，已跌親過好多次，近5個月都跌親3次。我已差唔多24小時安排專人照顧，但有少少注意唔到，佢就會跌親。」劉家昌及瓊瑤近日先後離世，張艾嘉表示曾演過瓊瑤兩套戲，但跟對方不太熟。她說︰「我同劉家昌好熟。佢哋嘅離世算係一個年代嘅結束，佢哋對嗰個年代嘅影響好大。」

（即時娛樂）