《戰場上》腰斬後首露面 黎芷珊感失落 望有機會重見天日 (21:42)

黎芷珊、黎耀祥、胡定欣、汪明荃（阿姐）今晚出席無綫一年一度慈善節目《歡樂滿東華》，黎芷珊自節目《戰場上》被腰斬後首度現身，為節目擔任司儀，她表示台慶時因節目《芷珊約您》獲提名獎項而要飛往印尼出席，可惜未能獲獎，沒有因未能出席台慶感不開心，因都是為了公司工作。她直言十分用心機拍《戰場上》，當然希望觀眾鍾意，但可能觀眾期望和拍出來有落差。她說：「我都尊重公司決定，因為在台慶期間，如果件事再發酵，騎劫了台慶，我覺得都唔係幾好。」可有因而喊過？她只稱有點失落。她透露總經理曾志偉有和她傾過，總之所有事情她都會尊重公司安排。她將會開拍新一輯《芷珊約您》，問可希望《戰場上》重見天日？她說：「我一己之力冇用，當然希望可以重見天日，可惜是大家都未睇晒，唯一可以講是睇晒，大家就會知道有平衡。確實我一向做開娛樂，這個範疇真的不太熟，但不會驚了不再做，有機會我會做得好啲，會兼顧多些聲音和睇法。」

黎耀祥（祥仔）與胡定欣合唱《巾幗梟雄之懸崖》主題曲《紅蝴蝶》籌款，他們表示曹永廉已應承會捐錢，亦很開心劇集播完仍可憑歌延續，祥仔自薦下月為定欣佛山演唱會擔任嘉賓。他們獲提名視帝視后，祥仔稱飲茶時有觀眾說支持他。是否對再奪視帝增添信心？他說：「信心不嬲都冇，對手又多又強，又有前輩鄭則士又有陳豪，畀我當然好，信心一半一半！」定欣表示沿途都有很多人表示已投她一票，對於強敵《黑色月光》楊茜堯及林夏薇均稱會投她一票，她說：「So sweet！很多謝她們，我覺得好威，覺得自己已贏了，我會投她們票，不過會投咗自己先。」

阿姐今年除獻唱新歌《MAKE MY DAY》，亦一如往年獲「明荃之友」捐出銀紙擺設籌款。她說：「名為『紅花綻放荃如意』，以50及100元紙幣摺成，寓意如意吉祥，底價$68,000，去年都籌到20萬破記錄，今年唔知有冇？」

（即時娛樂）