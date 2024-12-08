伍仲衡談遭無綫「炒魷」事件 公布簽洪心怡數天後收電話 (14:20)

洪心怡稱沒加入無綫是因希望能在音樂路上自由一點，加上想嘗試作曲、填詞，覺得會跟本身是音樂監製的伍仲衡較易溝通，獲得很大幫助。（鍾一虹攝）

著名音樂人伍仲衡近日傳因簽了無綫視為「囊中物」的樂壇新人洪心怡成為旗下藝人，無綫一怒之下決定中止他的《中年好聲音3》評審工作。伍仲衡昨晚（7日）與洪心怡及好友布志綸（Alan）參與慈善音樂會時受訪，透露上月尾公開已將洪心怡羅致旗下後數天，便收到無綫高層、監製電話，說《中年3》不需要他做評判，他之後曾到日本旅行散心。伍仲衡說︰「可能我畀分太嚴格，將參賽者分數拖得太低啦！」

他澄清從未跟電視台爭人︰「我何德何能同一個大電視台爭簽藝人？心怡話6月歌唱比賽後，無綫有接觸過佢傾合約，我冇干涉過。直至10月、11月時，心怡話考慮後決定唔簽無綫，然後佢搵我傾。相信係佢比賽後同我做過網上直播節目，唱過40幾首歌後覺得好好玩，喺音樂上同我投契。我入行28年，一直好想有屬於自己品牌嘅藝人。既然同洪心怡有緣分，又難得遇到一位有感覺嘅歌手，就簽佢圓夢。」

洪心怡稱沒加入無綫是因希望能在音樂路上自由一點，加上想嘗試作曲、填詞，覺得會跟本身是音樂監製的伍仲衡較易溝通，獲得很大幫助。對於疑因此連累伍仲衡被無綫「炒魷」，洪心怡說︰「我會加油，幫佢搵錢﹗」談到合約年期，伍仲衡說︰「簽到佢結婚。」伍仲衡直言從小到大也喜歡無綫節目，也要多謝無綫近年給予機會，讓他把娛樂帶給觀眾。他強調跟無綫關係良好，不存在「和解」，又稱對被指「炒魷」感奇怪。伍仲衡說︰「我做評審似兼職，1個月只開工1、2日。我正職係做幕後音樂，所以停止節目合作對我影響唔大。」

洪心怡在活動上翻唱炎明熹的歌曲《好想約你》，她強調只想唱伍仲衡創作的歌，不是想突顯出被指是「炎明熹接班人」的說法。伍仲衡笑言要為她作首新歌《好想簽你》。

（即時娛樂）