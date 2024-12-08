Super Junior D&E西九開騷提早慶聖誕 叫粉絲返屋企 (15:26)

韓國男團Super Junior成員東海及銀赫所組成的小分隊Super Junior-D&E，昨晚（7日）於西九文化區安盛x竹翠公園舉行演唱會。兩人穿上紅配黑色閃爆裝束登場，唱出《Rock Your Body》，並高呼「What's up Hong Kong」。他們一口氣唱出《Twisted》、《B.A.D》及《Danger》後，以廣東話跟香港粉絲打招呼，又表示中午天氣有點熱，幸好入夜後轉涼。銀赫說：「決定在香港舉行戶外演唱會後，一直很擔心，因為我們經常招來風雨，很怕開騷時會落雨，幸好現在天氣非常好。」東海說天氣好，他會表現得更瘋狂。他說騷前在網上看到有粉絲要求他們不要做戶外騷，但他覺得在戶外場地開個唱如舉行音樂節。演出期間，兩人聽見有粉絲叫凍，立即作狀送抱及吻。

東海與銀赫全晚演唱約兩個半小時，又唱又跳，還不時與粉絲搞笑互動。他們先被粉絲取笑年紀大是「老屎忽」，東海即罰粉絲起身又坐低，又叫粉絲返屋企，其實粉絲是玩「食字」，意指粉絲暱稱「Annie」。東海與銀赫又搞笑稱演唱會嚴禁情侶入場，叫有男友陪睇騷的粉絲返屋企，只准粉絲跟他們一樣是單身。個唱中途，兩人戴上聖誕造型頭箍登場，跟港迷提做慶祝聖誕，還不忘宣傳明天的商場聖誕亮燈活動，但銀赫隨即改口風，叫粉絲不要來，笑言粉絲太近，他會怕醜。

個唱尾聲，東海與銀赫預告明年會有好多活動，有粉絲喊「不要」並呻窮，東海笑說：「所以大家用心工作，我會為大家打氣。」安歌時，東海表示首次在港舉行戶外騷，感覺幸福，期待完騷品嘗香港美食。銀赫則透露明年會在日本舉行個人演唱會，還有Super Junior的20周年活動等，他說：「明年大家好忙，我們（Super Junior ）出道20周年，成員已準備好跟大家創造更多美好回憶。」最後二人用廣東話讚粉絲「好靚呀」及「我係你地嘅bb豬」。

（即時娛樂）