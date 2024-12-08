得寵先生｜鄭丹瑞初入行被嫌演技差 劉家豪主動平反 (18:50)

鄭丹瑞（旦哥）和盧慧敏（Amy）主演的電影《得寵先生》，昨天（7日）獲旦哥好友連炎輝包場，並邀請劉家豪與太太梅小青、盧敏儀、羅蘭、余慕蓮、吳麗珠、譚玉瑛、黃允財、杜燕歌等好友捧場。開場前，旦哥親自招待並入場謝票，他坦言最開心邀請到前輩劉家豪入場，為自己初入行拍劇被嫌「戲屎」平反。他說︰「今日好多前輩嚟捧場，最開心見到劉家豪先生和小青姐，我同家豪哥有段恩怨，所以特別點名邀請佢嚟睇戲。話說我入行喺麗的電視接到一個劇本《新大丈夫》，演林嘉華細佬。當時由劉家豪編導，我拍咗3集之後冇再接到劇本。劇組話我太高，麗的嘅布景太矮，成日穿崩，我信咗！我追問後，佢哋話：『劉家豪話你啲戲屎呀！』呢件事擺咗喺度幾十年。」

劉家豪在觀眾席上大叫「平反平反」，他說︰「阿旦真係一個勵志故事，當年表現得唔好，但佢發奮圖強，天天向上，到《得寵先生》我折服，佢嘅演出令我嘆為觀止，完全唔係以前鄭丹瑞嘅演法，唔會覺得佢係鄭丹瑞，只覺得佢係『佳叔』。佢犧牲好多，佢對狗狗有敏感，我都經歷過，佢能夠跨越呢關去演『佳叔』，下咗唔少苦工，衷心祝福《得寵先生》大賣！」羅蘭姐拖住Amy問：「成套戲真係好感人，好好睇。拍嗰陣辛唔辛苦呀？夏天喎！」Amy受寵若驚地回答：「少少，但睇到拍出嚟成果就好值得，好善良嘅電影！」

Amy昨天與導演兼編劇李志偉參與由「香港盲人輔導會」舉辦「口述映像」場次，她全程閉目，透過耳機聽專人口述，其間多次抹眼淚。Amy說：「我第一次欣賞口述映像，感覺好特別，雖然我眼嘅感官閂咗，但其他感官更敏感，電影配樂、所有好細微嘅聲音、演員嘅呼吸，作為觀眾係會有另一個層次，更豐富，好特別。因為合埋眼睛，只靠耳朵去聽、去感受，會更深刻，聽到更細微。而作為演員，我會聽到自己用聲、停頓位、節奏，係一個好特別嘅學習渠道。」

（即時娛樂）