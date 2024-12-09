《得寵先生》票房報捷 Amy人寵場謝票超感動 被熱情狗狗惜甩耳環 (12:06)

由鄭丹瑞﹑盧慧敏﹑廖子妤和馮允謙等合演的電影《得寵先生》，上映10天票房已突破250萬港元，而且口碑好好，談論度愈來愈高，獲讚題材特別，故事感人，有笑有淚，尤其戲中狗狗演員精靈可愛。近日隨電影團隊謝票的女主角盧慧敏（Amy），得知票房成績節節上升，叫好叫座表示好興奮。

前晚Amy再出動到將軍澳的戲院「人寵共融」場次謝票，身形較大的狗狗坐在主人座位旁邊，小狗被主人抱在懷裏，場面溫馨。有觀眾帶兩隻狗狗入場，她說：「好有共鳴，尤其是漁護署嗰幕，因為佢兩個（指狗狗）都係從漁護署救出嚟，所以我由頭喊到落尾！」而另一位觀眾說：「我都係領養唐狗，好有共鳴，呢部電影好真摯。」

完場後，Amy蹲在地上與觀眾和狗狗合照留念，有一隻狗狗與《得寵先生》飾演「燒腩」的狗狗演員Little很似，Amy表示驚嘆，牠叫「妹妹」1歲半，但像BB一樣細膽害羞。而另一隻狗狗就熱情，對Amy一見如故，飛撲到她身上，咬她外套上的小狗毛公仔又狂吻她，逗得Amy哈哈大笑。Amy說：「佢好活躍、好興奮，影相時撲埋嚟咬住我（膊頭上）隻公仔，佢以為係玩具，然後不停惜我，仲惜甩咗我隻耳環，好彩佢無食到。每次人寵場謝票我都好開心，好似被一大班天使圍住，原本去到尾站我有啲攰，但見到佢哋，我又充滿力量。」

電影票房報捷，Amy非常開心，說：「衷心多謝支持香港電影。我最近去咗好多不同場次謝票，比較特別嘅有『口述映像』和『人寵共融』，即係主人帶埋狗狗一齊入戲院睇戲。每次一入到人寵場謝票我都好感動，因為大部份觀眾都有養狗狗，所以佢哋感受特別深，入場見到個個觀眾睇完都眼紅紅。佢哋仲同我哋講，多謝拍咗呢部電影，好感動。」

她又說：「我見到好多天使喺我哋身邊，好多好似『悅娜』（Amy戲中角色）嘅動物義工，好多心地好好嘅人喺呢個世界上。所以我希望更多人入場支持呢部電影，感受多啲，無論人與人之間嘅關係，甚至動物義工面對嘅生活問題，佢哋心態真係好強壯、有好好嘅靈魂和愛心。」

（即時娛樂）