COLLAR澳門演唱會 預告歌衫有新鮮感 7位成員互贈驚喜 (12:16)

女子組合COLLAR將於星期日（15日）假澳門倫敦人綜藝館舉行《COLLAR CRUSH LIVE 2024 - MACAO》澳門演唱會，也是COLLAR首個衝出香港舉辦的演唱會。

距離開騷日子愈來愈近，COLLAR排練也如火如荼，早前她們出席WESTK音樂節活動，首唱新歌《HOME RUN》，為澳門演唱會預演，Ivy（蘇雅琳） 說：「《HOME RUN》隻舞係搵Blackpink排舞師Taryn排，對我哋7個嚟講，都係新嘗試，pop fest首跳見到大家反應好好，網上留言仲有讚我哋，好感謝Taryn隻舞幫我哋塑造現場感染力，對我哋澳門演唱會畀咗好大信心。」

新歌《HOME RUN》是澳門演唱會重點外，問到澳門專屬環節，會否加入新專輯內其他歌曲，Candy（王家晴）說：「10月底時我哋出咗《HOME RUN》外，仲有《Road Trip》﹑《SSS》﹑《Call Back In 20》﹑及《AFK???》5首歌，我哋每一首都好鍾意，新歌冇理由只唱一首嘅，大家到時入場必定冇驚喜！」

網傳澳門演唱會將有加入solo環節，Winka（陳泳伽）大賣關子，她笑說：「澳門演唱會會同香港有唔一樣嘅地方，好似歌衫都會畀到大家新鮮感。」

為了周日演出，COLLAR已閉關排練，而每次排到疲倦，7位成員就互相打氣，好像早前排練休息時，Candy聽到Gao（沈貞巧）說到喜歡一隻表，即時以手機網購並帶到現場，在Gao排到疲倦時送上鼓勵，令Gao又意外又開心，7位成員輪流準備食物，完美展示團魂。

（即時娛樂）