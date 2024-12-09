胡鴻鈞狂曬吳業坤「黑圖」 坤哥擔心婚變兼脫粉 (14:12)

問Hubert下一站可會輪到他騷肌，他則說：「視覺衝擊一向交畀坤哥負責，我負責其他範疇衝擊。」（劉永銳攝）

坤哥露手臂後自嘲好肥，又指白恤衫搞到他「飛釘」，要立即穿上外套。（劉永銳攝）

吳業坤與胡鴻鈞（Hubert）昨晚（8日）於旺角麥花臣場館舉行《GROW WITH THE FLOW演唱會─香港站》，未見有「巨聲幫」捧場，2人先輪流獻唱參加《超級巨聲2》比賽歌曲作序幕，隨後分別彈奏結他和鋼琴，為自己及對方伴奏，坤哥脫去外套展露「麒麟臂」自嘲好肥，但因為穿白恤衫「飛釘」搞到怕醜，所以穿上外套，走數不除衫騷肌，當女造型師上台為他整理外套時，Hubert叫造型師小心一點勿亂摸，更望住台下坤哥太太愛子道：「愛子會唔會介意？」令坤哥尷尬。

之後2人互爆黑歷史，Hubert準備大量坤哥「黑圖」，坤哥卻稱手機遺失很多當年照片，只準備當年Hubert與AV男優撞樣報道還擊，完全無法招架，坤哥在播出「黑圖」前表現得緊張，直言擔心導致婚變及脫粉，當中播出多張坤哥與女子搭訕相片，坤哥即向台下太太解釋，對方是籃球隊贊助商，直指Hubert經常偷影他變態。

2人騷後受訪時表示，已計劃於內地或馬來西亞舉行巡唱，對於事先張揚除衫騷肌卻走數，坤哥解釋：「露手臂都算係，不過我覺得更爆嘅係啲相，有啲陰影，相信大家唔想睇腹肌，想睇手機。」Hubert稱還有大量「黑圖」準備在巡唱推出，坤哥解釋不停向台下太太解釋，是因為台上爆出太太未見過的年少輕狂相片，所以要先打底，更笑道：「或者今晚唔返屋企，等件事告一段落先。」

問Hubert下一站可會輪到他騷肌，他則說：「視覺衝擊一向交畀坤哥負責，我負責其他範疇衝擊。」對於未見「巨聲幫」捧場，坤哥說：「有邀請，但佢哋個個都唔得閒，大家其實好熟，成日食飯，食飯好過聽歌嘅，希望下一站可以邀請佢哋做嘉賓。」

（即時娛樂）